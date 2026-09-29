El Sánchez Pizjuán se rinde a Modric

A sus 41 años, la afición española ha reconocido al capitán de Croacia en los últimos diez años y al jugador más laureado, con veintiocho títulos, en la historia del Real Madrid en sus trece temporadas en el club madridista (2012-2025).

La ovación, que tuvo ya su prólogo cuando se anunciaron las alineaciones, se hizo atronadora cuando salió a calentar en el minuto 62 y más cuando saltó al campo en el 81 en sustitución de Petar Sucic, un tributo de la afición española a una leyenda blanca que actualmente milita en el Milán.

Luka Modric suma más de doscientos partidos como internacional con su selección, con la que ha marcado una treintena de goles desde su debut en marzo de 2006.