Fallece Gonzalo Suárez, cineasta y ojeador de Helenio Herrera

"Mirad siempre donde no está el balón, es donde puede pasar algo". Era una de las frases de Gonzalo Suárez que confesaba a sus amigos en sus tertulias futboleras. Experiencias fraguadas en su experiencia al lado de Helenio Herrera. HH fue la gran estrella de los banquillos en los años 60. Un personaje. Ganó dos títulos de Liga con el Atlético de Madrid, otros dos con el FC Barcelona. Y fue al irse a entrenar al Inter de Milán cuando Helenio Herrera le ofreció ser su analista y ojeador de estrategia. Era la época dorada del Balón de Oro Luis Suárez, top en el famoso Inter.

Helenio Herrera llegaba al público con sus frases para el recuerdo. "Se juega mejor con diez que con once". "Ganaremos sin bajarnos del autobús". Un buen día se presentó en el diario deportivo Dicen, de Barcelona, con una entrevista a HH, bajo el pseudónimo de Martín Girard. Y allí comenzó una nueva etapa.

Gonzalo Suárez recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía y el Goya a mejor dirección por ‘Remando al viento’. En la última edición de los premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, recibió el galardón de honor por su trayectoria. Llevó a la pequeña pantalla grandes obras de la literatura como la 'Los pazos de Ulloa' o 'La Regenta'.

En su intervención tras recibir el premio, Suárez realizó un alegato en favor del cine que, en cierta manera, según explicó, le remitía al "primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas". "Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo", añadió.

Distinguido con innumerables premios como el Nacional de Cinematografía, el Goya a mejor dirección por 'Remando al viento' y el Goya de honor 2026 por su trayectoria, llevó a la pequeña pantalla grandes obras de la literatura como la 'Los pazos de Ulloa' o 'La Regenta'.

Nació en Oviedo el 30 de julio de 1934. A los dos años su familia se trasladó a Madrid por el trabajo de su padre, catedrático de francés. Allí pasarían la Guerra Civil y una dura posguerra, al ser represaliado su progenitor por republicano.

Estudió el bachillerato en el Instituto Francés y, tras separarse los padres, la madre se casaría con el reconocido entrenador de fútbol Helenio Herrera. Gonzalo, con sólo 16 años, ejerció a veces para él de ojeador de futbolistas.

Hizo sus pinitos en la pintura, se matriculó en Filosofía y Letras en Madrid, en el Teatro Español Universitario (TEU) yen la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Tras una corta estancia en París regresó a España, trabajando en periodismo deportivo -fútbol y boxeo- bajo el seudónimo de Martín Girard y publicando en La Vanguardia, Dicen, La Gaceta Ilustrada y El Noticiero Universal.

Además, se dedicó a escribir libros a la vez que se adentraba en el cine. Fue uno de los impulsores de la llamada Escuela de Barcelona y a finales de los sesenta empezó a dar cuerpo fílmico a relatos propios, como el corto mudo 'El horrible ser nunca visto' (1966) o 'Ditirambo vela por nosotros' (1967), que también produjo, escribió y protagonizó a partir de su novela 'Rocabruno bate a Ditirambo'.

En 1967, gracias a Angelo Moratti (presidente del Inter), por intermediación de Helenio Herrera, pudo financiar su primer largometraje, 'Ditirambo', interpretada por Charo López. Un personaje que también puso nombre a su productora, Ditirambo Films.

Siguió con 'El extraño caso del Doctor Fausto' (1969), donde él mismo encarna a un Mefistófeles narrador; y 'Aoom' (1970) sobre un actor cansado de sí mismo y del mundo.

A los setenta pertenecen también 'Morbo', con Ana Belén y Víctor Manuel, pareja que repitió en 'Al diablo, con amor'; y sus versiones de los clásicos 'La Regenta', 'Beatriz' o 'La parranda'.

Abrió los ochenta con el corto 'Una leyenda asturiana' (1980) y el largo 'Epílogo' (1984), galardonado en Cannes y Río de Janeiro con los premios de la Juventud y Especial del Jurado, respectivamente.

Por su reconocida película 'Remando al viento' (1988), la biografía de la escritora Mary Shelley que interpretaron Lizzy McInnerny, Hugh Grant, José Luis Gómez o Elizabeth Hurley, recibió la Concha de plata del Festival de San Sebastián, siete goyas -incluidos película, director y dirección artística, además del de Fotografía que recibió su hermano Carlos-, Premio Sant Jordi, Mejor guión en el Festival de Cine Fantástico de París, Mejor dirección de la Asociación de Directores del Cine Español y Premio de la Crítica de Fotogramas.

En los noventa hizo la insólita adaptación 'Don Juan en los infiernos' (1991), Premio Europa Cinema a la contribución técnico-artística del Festival de Viareggio (Italia). Rodó 'El detective y la muerte' en 1994, seleccionada en Francia dentro del cuarteto de las mejores europeas del año.

Continuó con 'El portero' (2000), sobre un guardameta de fútbol en la posguerra, Premio Sant Jordi; la obra 'Arsénico, por favor' (2002); 'El genio tranquilo' (2005) y 'Oviedo Express' (2007), con Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Carmelo Gómez y Jorge Sanz.

Tras un silencio de doce años, en 2019 estrenó 'El sueño de Malinche', sobre la llegada de Hernán Cortés a México. Para la televisión, aparte de 'Los pazos de Ulloa' (1985) -mejor serie del año en el Festival de Valladolid y la revista TP-, dirigió el episodio 'La mujer fría' de la serie 'La mujer de tu vida' o el mediometraje 'El lado oscuro'.

Como escritor: 'De cuerpo presente', 'Las once y uno', 'Trece veces trece', 'El roedor de Fontimbrás', 'Rocabruno bate a Ditirambo', 'Aoom', 'Operación doble dos', 'Gorila en Hollywood', 'La reina roja', 'El asesino triste', 'Ciudadano Sade', 'Yo, ellas y el otro', sus memorias 'El hombre que soñaba demasiado' (2005), a modo de 'guiño' al filme de Hitchock, y el compendio periodístico 'La suela de mis zapatos. Pasos y andanzas de Martín Girard' (2006).

También 'Dos pasos en el tiempo. De Aoom a el genio tranquilo', 'El secreto del cristal. Aforismos y desafueros de Gonzalo Suárez', 'Las fuentes del Nilo', 'El síndrome de Albatros' o 'La musa intrusa'. Además de 'El cementerio azul' (2022) o el cómic 'El caso de las cabezas cortadas (2025).

Premio Nacional de Cinematografía (1991), no paró de recibir galardones: Caballero Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (2016), Caballero de las Artes y las Letras de Francia, Medalla de Oro de Bellas Artes (1990), Medalla de plata del Principado de Asturias (1993), premio Luis Buñuel por 'La Regenta' (1974), Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por 'Don Juan en los infiernos' (1991); Concha de plata al mejor director por 'Remando al viento' (1987), Premio Terenci Moix y el Fotogramas de plata, ambos en 2012.

Estrella en el paseo de la fama del cine en Alfaz del Pi (Alicante) y Medalla de oro en los Forqué 2020. En 2021 obtuvo el premio Luis Buñuel del Festival Internacional de Cine de Huesca y el Isaac del Rivero del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Gonzalo Suárez, casado con la francesa Hélène Girard, tuvo cuatro hijos: Gonzalo, Anne Hélènne, Elisa y Silvia.