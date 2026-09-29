FIFA y UEFA protagonizan un nuevo enfrentamiento

En una carta de 26 páginas enviada a un tribunal de Florida, la FIFA pidió a la justicia norteamericana que rechace la demanda de la UEFA de tener acceso a documentos relacionados con el proyecto de Gianni Infantino, ya abortado de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados.

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Para la FIFA, esa demanda de la UEFA tiene como objetivo “influir” en el proceso de elección del presidente de la máxima instancia rectora del fútbol, previsto para el 18 de marzo de 2027.

Por el momento, Infantino es el único candidato a su reelección, aunque su liderazgo está muy cuestionado desde las federaciones europeas.

“La UEFA actúa con el objetivo de acoso y no por una necesidad legítima de obtener medidas de instrucción”, acusa la FIFA, que reprocha al organismo europeo actuar “de mala fe”.

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A finales de agosto, la UEFA allanó el camino para presentar una denuncia por “gestión desleal” contra el presidente de la FIFA, Infantino.

Trasfondo electoral

Para ello, recurrió a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses del organismo a entregarle documentos relacionados con ese proyecto, finalmente abandonado ante las críticas.

La iniciativa de Infantino contemplaba colocar los ingresos del Mundial en una sociedad (FIFA Forward Enterprise o FFE) abierta a inversores privados.

Infantino abrió luego la puerta a conversaciones para una mejor redistribución de los recursos del organismo, pero sin “prejuzgar el importe”, en una carta a los presidentes de las seis confederaciones que AFP consultó el lunes.

En el escrito presentado ante los tribunales, la FIFA denuncia que la UEFA realiza “numerosas declaraciones falsas o engañosas” sobre Infantino y el órgano rector mundial, incluyendo que “Infantino buscó beneficiarse personalmente de la propuesta de la FFE”.

Horas más tarde, el titular del fútbol europeo, el esloveno Aleksander Ceferin, volvió a atacar a Infantino por su fracasado proyecto.

“El fútbol no necesita emperadores”, dijo en referencia a Infantino, aunque sin mencionarlo directamente, durante la asamblea general de la Asociación Europea de Clubes (EFC) en Copenhague. “No olvidemos nunca que el fútbol es más grande que quienes lo dirigen. Somos sus guardianes, no sus propietarios. Nadie tiene derecho a vender su futuro”, dijo el jefe de la UEFA, uno de los grandes opositores a Infantino.

La UEFA presentó una solicitud en Florida para obtener permiso para recabar pruebas con vistas a una posible denuncia penal en Suiza, donde tienen su sede tanto la UEFA como la FIFA.

La institución europea aseguró el mes pasado que, junto con “otras partes interesadas”, estaba “preparando la presentación de denuncias penales en Suiza contra Infantino y posiblemente otros dirigentes y asesores de la FIFA por gestión delictiva”.

Esta petición de la FIFA ante el tribunal de Florida es el último episodio de la crisis que enfrenta al organismo con la UEFA y otras confederaciones como la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia), que reclaman una reforma de la gobernanza de la institución. La UEFA, a la que están adscritas potencias del mundo futbolístico como España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, encabezan la oposición a Infantino, pidiendo abiertamente su destitución.

La FIFA confirmó este mes que Infantino volverá a presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de marzo.

6.000 millones de dólares de reservas

A comienzos de este mes, la UEFA instó a la FIFA a poner a disposición de cada una de sus asociaciones miembro 10 millones de dólares -un total de 2.100 millones de dólares- “para inversiones en infraestructura y desarrollo del fútbol”.

En una carta enviada el lunes a las confederaciones, a la que tuvo acceso la AFP , Infantino afirmó que apoyaría “el mayor nivel de financiación adicional que pueda entregarse de forma responsable”.

Infantino insistió en la carta en que la propuesta abandonada de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo estaba destinada a generar dinero adicional para el fútbol.

“La reciente propuesta comercial, ahora retirada, tenía como objetivo permitir a la FIFA invertir más en el fútbol”, escribió Infantino.

Se estima que la FIFA dispone de 6.000 millones de dólares en reservas de efectivo no utilizadas, y la UEFA sostuvo que Infantino no necesitaba intentar captar más capital, dado el dinero que su organización ya acumula.

Infantino no está solo: Arabia Saudita, sede del Mundial de 2034, expresó su apoyo el mes pasado, y las confederaciones que rigen el fútbol en África (CAF) y Sudamérica (CONMEBOL) también le respaldan.