Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid son inexistentes"

"El Real Madrid compareció en el 'Caso Negreira' para intentar alargar un procedimiento que no prosperará, porque el Barça no ha hecho lo que dicen que ha hecho y será declarado absuelto", afirmó el máximo dirigente del club azulgrana en declaraciones al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

En ese sentido, añadió que si el club azulgrana no ha sido declarado absuelto por el juez que investiga los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es porque el club blanco y "otros actores" están "alargando" el procedimiento para "justificar un discurso que no se aguanta".

"Todo tiene un límite y las relaciones con el Real Madrid son inexistentes", puntualizó Laporta.

Las declaraciones del presidente azulgrana llegan después de que este lunes se confirmara que el próximo 25 de noviembre el Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán en los juzgados de Madrid en un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

El club catalán presentó la demanda de conciliación el pasado junio, después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones, acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

"Lo que defendemos es la honorabilidad del Barça y lo que no podemos aceptar es según qué afirmaciones que son falsas. Y si ellos no dicen la verdad sobre determinadas situaciones, y lo que hacen es insultar o perjudicar el Barça, se verán con nosotros y plantaremos cara", aseveró Laporta.

Menos tensas son ahora, según reconoció el presidente azulgrana, las relaciones con el director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, con quien el Barcelona tuvo sus más y sus menos este verano tras intentar fichar sin éxito al delantero argentino Julián Alvarez.

Laporta se reencontró este martes con el ejecutivo del club madrileño en la asamblea anual de la 'European Football Clubs' (EFC, antigua ECA), celebrada en Copenhague.

"Nos hemos abrazado con Miguel Ángel Gil Marín porque la buena relación que tenemos pensábamos que no se podía romper. Sí tenemos desacuerdos puntuales, pero en este caso priorizamos la buena relación entre las dos instituciones y la buena relación que tenemos. Aprecio mucho a Miguel Ángel Gil Marín y ha sido vernos y arreglar rápidamente el tema", señaló.