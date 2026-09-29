Raphinha se retira con molestias en el muslo en el amistoso de Brasil ante Australia

Raphinha, que portó el brazalete de capitán ante la ausencia de Marquinhos, había marcado el segundo gol de Brasil en el encuentro, el tanto llegó en el minuto 45, cuando transformó un penalti cometido sobre Danilo y confirmado tras la revisión del VAR.

El encuentro supone el segundo enfrentamiento entre Brasil y Australia en pocos días, después del empate 1-1 registrado la semana anterior.