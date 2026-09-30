Karanka, sobre el caso City: "Hay unas reglas para cumplir, todos tienen que ser iguales"

"Bueno, yo creo que es para eso están los juicios y demás. Al final hay unas reglas para cumplir, todos tienen que ser iguales. Veremos qué pasa ahora", afirmó durante el encuentro de las selecciones sub20 de España y México en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid).

Respecto a la situación vivida en Ceuta, lugar donde la selección iba a disputar dicho amistoso, dijo que tratarán de volver pronto para ayudar a la ciudad autónoma.

"Estuvimos hace un tiempo allí, vimos la situación y, bueno, la Federación como siempre tratará de ayudar. Al final no se ha podido, pero bueno, se está jugando aquí, que es lo importante, que los chicos se junten, tengan partidos... Al final hay un Mundial pronto", aseveró.

Preguntado por si la actual selección española es más fuerte que la del 2010, dijo que la anterior tenía a los mejores en su puesto, pero la responsable de la segunda estrella tiene a Lamine Yamal.

"Hombre, yo me quedo con la actual, porque es en la que estoy. Son dos grandísimas selecciones, pero diferentes. En aquella época tenían al mejor jugador del mundo en su posición. En la actual tenemos a Lamine, que puede ser diferencial, pero bueno, el grupo es lo importante para esta selección", finalizó.