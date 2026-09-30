La Federación confirma la salida de Cristiano

"Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos", señaló el organismo en un comunicado, sin explicar las razones de la marcha del capitán.

La federación precisó que el equipo continuará preparando ambos encuentros, el segundo de los cuales se disputará en el estadio do Dragão, en Oporto.

La comunicación federativa se produce después de que Ronaldo anunciara su decisión de dejar la concentración tras la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus, y una conversación con el presidente de la FPF, Pedro Proença.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó el delantero en su mensaje.

El capitán no detalló los motivos de su decisión y deseó buena suerte a Portugal y a todos sus compañeros, "sin excepción". En su comunicado, no anunció una retirada definitiva de la selección.

Ronaldo había abandonado este miércoles el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

En esa comparecencia, el seleccionador negó que el delantero se hubiera negado a entrenarse, defendió su autoridad para decidir las alineaciones y adelantó la titularidad de Gonçalo Ramos ante los daneses. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", declaró.

La salida del capitán se produce después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo contra Noruega por 2-1. Jesus había negado la existencia de un conflicto con Ronaldo y atribuido su decisión a motivos técnicos.