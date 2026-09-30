La UBA distinguirá a Lionel Messi con el Doctorado Honoris Causa antes

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará el próximo 6 de octubre el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi. La decisión fue oficializada este miércoles a través de un comunicado emitido por la institución.

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“Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve”, señaló la UBA.

El Consejo Consultivo, encargado de conceder estas máximas distinciones académicas, subrayó que el impacto del astro trasciende los terrenos de juego: “Su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional”.

Para la destacada casa de estudios, Messi se consolida hoy en día como “la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo”.

La cuenta regresiva para el adiós definitivo

Este homenaje se producirá en los días previos a uno de los momentos más emotivos del fútbol sudamericano reciente. Messi disputará su último encuentro con la Albiceleste el próximo martes ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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Este compromiso cerrará una triple fecha de amistosos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la cual comienza este miércoles frente a Bolivia y continuará el sábado ante Burkina Faso.

El delantero de Rosario anunció su retirada de la selección absoluta el pasado 31 de agosto a través de una emotiva carta difundida en sus redes sociales, poniendo fin a una trayectoria inigualable donde dejó cifras récord: 207 partidos jugados y 125 goles convertidos, marcas que lo sitúan en la cima histórica de la selección argentina.