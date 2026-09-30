Puerto Rico intentará sacarle provecho a su localía para derrotar a Islas Caimán

Dos triunfos en Mayagüez, oeste de Puerto Rico, ayudarían al 'Huracán Azul' a agregar puntos en su grupo y avanzar más en su misión de subir a la Liga A del torneo.

Con tres puntos a favor al vencer el pasado domingo 2-0 a Dominica en suelo dominico, Puerto Rico se enfrentará a Islas Caimán, que tiene una derrota y un empate, en el Estadio Centroamericano de la Ciudad de las Aguas Puras.

En ese mismo césped, también jugarán a primera hora y los mismos días el líder del grupo con 6 puntos e invicto en sus dos desafíos, Guyana, y Dominica, que al igual que Islas Caimán tiene un fracaso y un empate.

Se espera que la selección boricua brille en su tierra luego de una gran demostración ante Dominica, con un equipo mucho más organizado y comunicativo que el que presentó en su derrota de 1-0 contra Guyana en su primer desafío el pasado 24 de septiembre.

Los goles del 'Huracán Azul', dirigido por el estadounidense Jay Mims, ante Dominica en Roseau, fueron obra del central Rodolfo Sulia, en el minuto 4, y del lateral Wilfredo Rivera, en el 37.

Guyana acumula tres goles en el torneo, mientras que Dominica e Islas Caimán aún no han anotado en sus dos compromisos previos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición.