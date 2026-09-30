¿Qué se juega el fútbol de Brasil ante el fin de las apuestas en línea?

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca este mes la reelección frente al senador de derecha Flávio Bolsonaro, firmó el viernes una medida provisional que impide toda actividad de estas empresas, incluido el patrocinio.

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El izquierdista justificó la decisión en los efectos nocivos de las apuestas en la salud pública y en el alto endeudamiento de las familias brasileñas.

Pero para los clubes, estos ingresos representan un maná financiero que contribuyó a asentar el dominio regional de Brasil, ganador de las últimas siete Copas Libertadores. Esto es lo que está en juego.

¿Cuánto reciben los clubes?

Catorce de los veinte clubes de la Primera división del Brasileirão tienen una casa de apuestas en línea como patrocinador principal. Ese dinero representó 34% de los ingresos comerciales para las escuadras en 2025, es decir, unos USD 200 millones, según la firma Galapagos Capital.

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Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y del Brasileirão, tiene con Betano el mayor contrato de patrocinio en la historia del fútbol sudamericano: USD 46 millones anuales. Ese monto equivale a lo que el Mengão pagó este año por el mediocampista Lucas Paquetá, rompiendo el mercado sudamericano.

“¿Cómo voy a pagar a Paquetá?”, dijo en un podcast su presidente, Luiz Eduardo Baptista, tras la prohibición. La medida “pone en peligro los ingresos futuros, los contratos que hemos firmado, los pagos que tenemos que hacer”, afirmó.

Betano a la vez patrocina el Brasileirão y la Copa Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol recibe unos USD 14 millones anuales por la aparición de la marca en el nombre de las competiciones, según la prensa especializada.

¿Cuál es la situación actual?

La medida de Lula ordena que hasta el 5 de octubre sea retirada la publicidad de las llamadas “bets”, pero no precisa sus efectos sobre el fútbol.

El gobierno propuso una mesa de diálogo con los clubes a organizarse esta semana, pero esta fue aplazada hasta después de la primera vuelta de las elecciones el domingo, indicó a la AFP una fuente del ministerio de Deportes.

El Senado tiene 120 días para decidir si convierte la medida provisional en ley. Las principales asociaciones de casas de apuestas solicitaron el lunes al tribunal supremo suspenderla por supuesta inconstitucionalidad.

Lula, por su parte, reafirmó su postura. “O Lula acaba con las apuestas o las apuestas acabarán con Brasil”, dijo tras las quejas de los equipos.

Para el presidente, las “bets” representan “apenas” el 7% de los ingresos de los clubes.

¿A qué se exponen los clubes?

Expertos advierten sobre la incertidumbre que enfrentan los equipos, con una posible devaluación de sus activos comerciales y eventuales demandas en su contra.

“Una empresa endeudada, una empresa sin seguridad jurídica que no puede honrar sus compromisos sufre una devaluación”, dijo a la AFP Fabiana Bentes, del centro de estudios sobre economía del deporte Sou do Esporte.

La pérdida es “muy grande”, afirmó el dueño del Cruzeiro, Pedro Lourenço. “Estamos reflexionando, revisando las cuentas. No es fácil cuantificar hoy la magnitud de la pérdida”, agregó.

El club de Belo Horizonte recibirá empero un apoyo económico del gobierno estatal de Minas Gerais, que anunció esa ayuda para los clubes locales que se quedaron sin patrocinio.

El presidente del Fluminense, Mattheus Montenegro, llamó la atención sobre las dificultades que enfrentarán los equipos para encontrar nuevos patrocinadores. “Es obvio que esto devalúa el activo, porque cualquier empresa que tenga interés en patrocinar un club de fútbol tendrá a casi todos los clubes disponibles al mismo tiempo”, dijo a CNN Brasil.

Esto además “hace que la camiseta”, prenda en que domina la publicidad de las “bets”, “pierda valor de mercado”, agregó.

¿Fin del dominio regional?

Flamengo resaltó en una nota que los ingresos de las apuestas en línea han “impulsado el fútbol brasileño hasta el punto de dominar” las competiciones sudamericanas.

Los patrocinios de apuestas en clubes de Brasil empezaron a aparecer en 2019, ocupando el espacio que había dejado Caixa Economica Federal, un banco público.

Desde entonces, 12 de los 14 finalistas de la Libertadores fueron equipos brasileños. Con una chequera robusta, los clubes del país del fútbol consolidaron una ventaja deportiva sobre sus vecinos sudamericanos. Según el sitio especializado Transfermarkt, nueve de los diez clubes más valiosos de la región son del Brasileirão.