Scaloni alinea a Romero como capitán y a Alvarez y Martínez en la delantera contra Bolivia

“‘Cuti’ es un gran jugador, tiene que aceptar la responsabilidad y la puede llevar adelante. Tiene que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán y tendrá que mejorar en muchísimas cosas”, dijo Scaloni sobre el defensor de 28 años recientemente traspasado del Tottenham inglés al Atlético Madrid.

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Messi jugará el 6 de octubre su último partido con la selección argentina en partido amistoso contra la de Benín.

Scaloni anticipó que las alternativas en el rol de capitán son el guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez y el punta Lautaro Martínez.

En cuanto a la formación contra Bolivia, adelantó que Álvarez y ‘el Toro’ Martínez compartirán el frente de ataque. “Van a jugar juntos, al menos este partido. Es una linda prueba para ver qué tal nos va”, comentó el entrenador.

Otra de las definiciones que dejó sobre el equipo de este miércoles es que Franco Mastantuono y Nico Paz podrían jugar juntos, pero que la formación titular solo tendrá a uno de los dos.

Preguntado por quién usará el número diez ante Bolivia y Burkina Faso (este sábado 3 en Buenos Aires), dijo que quedará vacante.

“Estos partidos no tenemos obligación de que alguien use la diez. Hasta que sea el partido de ‘Leo’ (el martes 6 de octubre) no se la daremos a nadie y después veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es”, explicó Scaloni.

Sobre cómo planea reemplazar al astro de 39 años en la cancha, Scaloni dijo que confía en la calidad grupal: “Por suerte en los partidos en que él no ha estado, el equipo ha respondido. Por suerte hay chicos jóvenes que pueden aportar y le encontramos la vuelta a jugar distinto. Para esto están estos partidos”.

Aclaró que buscará mantener la idea de juego que distingue a la ‘Scaloneta’: “Nuestro fútbol pasa por la pelota, juntar gente que juegue bien, es nuestra marca de identidad”.

El entrenador, que se encuentra en conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para renovar su contrato, repasó sus conclusiones tras la reciente Copa del Mundo, en la que por segunda vez consecutiva consiguió llegar a la final tras un camino de partidos con triunfos agónicos, sobre los que dijo que con sus dirigidos apredieron a “sufrir”.

“El último Mundial a nosotros nos dejó la enseñanza de que se juega contra todos los rivales a morir, que son todos difíciles. Nos costaron todos los partidos de una manera diferente que a los demás, y llegamos al final de la competición como llegamos. Cuando uno mira a los rivales, siempre se duplican, porque todo el mundo quiere competir contra Argentina y eso va a seguir estando”, comentó.

Resaltó la actitud de la plantilla de jugadores convocados para la triple fecha de amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, ya que ninguno de ellos se negó a venir.

Scaloni interpreta que sus dirigidos disfrutan de jugar en el seleccionado: “Es estar con tu gente y que los jugadores estén con su familia después de competir en Europa. Venir a la selección es como un descanso y una desconexión de sus clubes”.