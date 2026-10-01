Guatemala visita a Surinam con la meta de quitarle el liderato del Grupo B

El partido corresponde a la tercera jornada de la competición regional que otorgará dos plazas por grupo para los cuartos de final, fase en la que ya se encuentran clasificadas las selecciones de Estados Unidos, Canadá, México y Panamá.

La selección guatemalteca viajó con optimismo a territorio caribeño, impulsada por la goleada de 6-0 que le propinó el pasado lunes a El Salvador, un resultado con el que logró reaccionar tras caer en el último minuto por 3-2 frente a Jamaica en Kingston durante la jornada inaugural, el pasado 25 de septiembre.

El conjunto centroamericano ocupa la segunda posición del grupo favorecido por su mejor diferencia de goles (+5), por lo que un triunfo en territorio surinamés representaría un paso clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Actualmente, Surinam lidera el grupo con 6 puntos y una diferencia de +2 goles, mientras que Guatemala ocupa la segunda casilla con 3 puntos y +5 en el saldo goleador, por lo que una victoria en Paramaribo le permitiría a la selección centroamericana empatar a 6 unidades con el conjunto surinamés y desplazarlo del primer lugar por mejor diferencia de goles.

En este mismo grupo, Honduras (con diferencia de 0 goles), Jamaica (0) y El Salvador (-4) acumulan también 3 unidades cada una en una tabla sumamente apretada, en la que únicamente Martinica aparece rezagada en la última posición sin puntos.

La delegación guatemalteca partió el miércoles con el objetivo de obtener tres puntos como visitante y romper una racha adversa en suelo surinamés, ya que la última visita de Guatemala a Paramaribo se produjo durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, cuando el equipo guatemalteco igualó 1-1 el 10 de octubre de 2025.

Para el compromiso del viernes, la selección guatemalteca no podrá contar con el delantero Óscar Santis, quien salió lesionado durante el encuentro ante los salvadoreños, ni con Darwin Lom, quien debe cumplir un partido de suspensión tras acumular su segunda tarjeta amarilla.

En la cuarta jornada del torneo, Guatemala recibirá a Surinam en Ciudad de Guatemala el próximo 5 de octubre, por lo que este choque resulta determinante para que la selección dirigida por Tena continúe dependiendo de sus propios resultados.