Los clásicos entre Real Madrid y Barcelona tendrá un balón exclusivo

El nuevo diseño debutará en el terreno de juego del Spotify Camp Nou, de Barcelona, en la décima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el 25 de octubre a las 21.00 horas (19.00 GMT).

El balón, según los diseñadores, combina "formas dinámicas y atrevidas en vivos colores con sutiles gráficos de inspiración retro. Con esta estética, se rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad entre los dos clubes, uniendo a la perfección la tradición con la cultura futbolística moderna".

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo al más alto nivel, el balón mantiene las especificaciones técnicas de élite del balón oficial de LaLiga. Su construcción de ocho paneles sin costuras garantiza una aerodinámica optimizada y una trayectoria de vuelo ultraestable y precisa.