Fútbol Internacional
01 de octubre de 2026 a la - 05:30

Los clásicos entre Real Madrid y Barcelona tendrá un balón exclusivo

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Los dos clásicos ligueros entre Real Madrid y Barcelona tendrán un balón oficial exclusivo de Puma con diseño propio, combinando "un rendimiento de vanguardia con una identidad visual única, creada a medida para reflejar la intensidad y el legado de esta competición de referencia", según informó este jueves LaLiga.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El nuevo diseño debutará en el terreno de juego del Spotify Camp Nou, de Barcelona, en la décima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el 25 de octubre a las 21.00 horas (19.00 GMT).

El balón, según los diseñadores, combina "formas dinámicas y atrevidas en vivos colores con sutiles gráficos de inspiración retro. Con esta estética, se rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad entre los dos clubes, uniendo a la perfección la tradición con la cultura futbolística moderna".

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo al más alto nivel, el balón mantiene las especificaciones técnicas de élite del balón oficial de LaLiga. Su construcción de ocho paneles sin costuras garantiza una aerodinámica optimizada y una trayectoria de vuelo ultraestable y precisa.