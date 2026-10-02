3-0. De Bruyne vuelve a reinar en Bélgica

Mark van Bommel llegó al cargo con el encargo de renovar una selección aferrada todavía a sus viejas certezas. A uno de los supervivientes de la vieja guardia, volvió a dejarle en el banquillo. Cambió tres piezas respecto a la derrota ante Francia la pasada jornada y Romelu Lukaku, otra vez, se sentó junto los suplentes. Vincenzo Montella fue más drástico: introdujo seis novedades después del 1-4 que sufrió su equipo contra Italia. Sin embargo, entre tanto movimiento, la noche terminó en manos de los de siempre.

De Bruyne apenas necesitó diez minutos. Lukébakio le abrió el camino desde la derecha y el capitán apareció en segunda línea, se deshizo de un defensa y desde el límite del área cruzó el balón lejos de Ugurcan Çakır. La jugada reunió varias de sus virtudes: entendió el espacio antes que nadie, llegó sin hacer ruido y resolvió sin adornos.

Turquía, que sumaba dos derrotas, se negó durante el primer tiempo a poner una alfombra roja a su rival. Arda Güler asumió el mando, probó dos veces a Lammens y sirvió un centro que Abdülkerim Bardakcı cabeceó junto a un poste. Después, Merih Demiral tuvo el empate en un pase atrás de Zeki Çelik, pero, con la portería casi vacía, envió el balón por encima del larguero.

No era el día del cuadro de Montella. Turquía cumplió y mientras Bélgica se crecía a la contra. Lukébakio, por ejemplo, mandó dos remates al travesaño, uno en cada periodo. Entonces, Montella recurrió en el descanso a Yunus Akgün y Turquía adelantó líneas, empujada otra vez por Arda Güler, presente en casi todas las jugadas de ataque. Lammens evitó el empate de Akgün y Bélgica atravesó sus minutos más incómodos en el inicio del segundo acto.

Fue entonces cuando De Bruyne apartó cualquier conato de remontada. En el minuto 59, recibió fuera del área, levantó la mirada y colocó en la escuadra un disparo con rosca ante el que Ugurcan solo pudo acompañar el vuelo del balón. No firmaba un doblete con Bélgica desde el 2-4 ante Gales del 13 de octubre de 2025, cuando convirtió dos penaltis.

Lukaku salió después del banquillo y marcó el tercero a falta de un cuarto de hora. Cerró la cuenta mientras muchos se acordaron que en septiembre de 2024, tras una derrota frente a Francia, las cámaras captaron un inquietante "lo dejo" de De Bruyne. Nunca se marchó. Dos años después, todavía dirige a Bélgica y Lukaku todavía remata sus partidos. La generación dorada ha perdido casi todos sus rostros, pero De Bruyne todavía es el rey.