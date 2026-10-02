Alex Kral: “España también comete errores”

“A Lamine Yamal ya lo vemos cada partido lo excepcional que es. Es muy bueno en los duelos uno contra uno. No sabemos si jugará este sábado o no, pero nos estamos preparando para jugar contra un equipo completo. Nos concentramos en nosotros mismos, en cómo queremos jugar nosotros y nos hace muchísima ilusión jugar contra España, porque es una gran prueba para nosotros”, valoró en rueda de prensa en Oviedo.
Enfrente estará el vigente campeón del mundo. “Para nosotros es una gran motivación porque es la mejor prueba que podemos tener. Nos hace mucha ilusión, queremos mostrar lo mejor de nosotros y, por supuesto, también que lo vea nuestro entrenador (Santi Denia), que es un impulso para nuestro equipo”, apuntó.
Para ganar, Kral habló de ser un “equipo compacto” y jugar con “el corazón checo”.
“Cuando quieres vencer a este tipo de rivales tienes que estar perfecto, porque todo el mundo comete errores, ellos también cometen errores y habrá que aprovechar esas ocasiones”, dijo el futbolista, que jugó en el Espanyol.