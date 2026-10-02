Philippe Coutinho debuta con Santos en la victoria sobre São Paulo

Gabriel Barbosa 'Gabigol' fue el autor de los dos goles del conjunto albinegro, que no pudo contar con Neymar, de baja por lesión, en un clásico paulista tenso y repleto de alternativas disputado en el estadio Morumbí.

São Paulo se adelantó primero por medio de un penalti transformado por Luciano, pero el exdelantero del Inter de Milán empató de cabeza antes del descanso y culminó la remontada para los visitantes en el arranque de la segunda mitad.

Las numerosas intervenciones de Diógenes bajo los palos también fueron fundamentales para mantener los tres puntos en el bolsillo del cuadro dirigido por Cuca.

Coutinho, nuevo refuerzo del club de Pelé, entró en el intervalo en sustitución del argentino Álvaro Barreal y participó en la jugada del segundo gol de Gabigol.

Hacía casi ocho meses que el exinternacional con la Canarinha no jugaba un partido profesional, luego de rescindir su contrato con el Vasco da Gama el pasado mes de febrero.

"Estuve bastante tiempo fuera pensando, recapacitando; tuve esa oportunidad de hacer este reinicio y ahora, de aquí en adelante, a buscar nuevos aires", confesó el mediapunta a TV Globo al término del encuentro.

"El retorno ha sido un poco difícil. Un partido muy disputado, pero creo que aguanté bien, conseguí ayudar en defensa, todo el mundo se entregó y nos llevamos tres puntos importantes", añadió.

Coutinho, de 34 años, señaló que el ambiente en la plantilla es "muy bueno", con "todo el mundo trabajando con alegría".

Preguntado sobre si el Santos puede soñar con clasificarse para la Copa Libertadores 2027, el mediapunta prefiere ir "partido a partido" y "mantener los pies en el suelo" para poder seguir rindiendo como hasta ahora.

El Santos, que durante buena parte de la temporada navegó en la zona de descenso, lleva cinco triunfos consecutivos en Liga que le han permitido escalar hasta la séptima posición, con 41 puntos, siete menos que Fluminense, cuarto, último lugar de clasificación directa para la próxima Libertadores.