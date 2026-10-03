Boca Juniors golea a Unión de Santa Fe y extiende su gran momento

Un doblete del juvenil Leonel Flores y el restante de Lautaro Di Lollo le permitió al ‘Xeneize’ extender a 16 partidos su invicto, para ubicarse segundo en la Zona A, a cinco puntos del líder, Instituto de Córdoba.

En el caso del mediocampista ofensivo Flores, de tan solo 19 años, este significó el primer doblete de su carrera justo dos días después de su debut con la selección Argentina en la goleada 4-0 ante Bolivia.

Con la clasificación a semifinales de las Copas Sudamericana y Argentina, Boca Juniors con esta victoria además trepó al segundo lugar de la tabla general anual, donde quedó a dos puntos del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Justamente, la ‘Lepra’ mendocina empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata en otro de los duelos de este viernes que dejó a ambos en la parte alta del Grupo B con 18 puntos, al igual que Argentinos Juniors y Rosario Central.

En el tercer duelo de esta jornada de viernes Instituto de Córdoba goleó a domicilio por 1-4 a Independiente en Avellaneda para certificar su liderato en la Zona A con 25 enteros, con cinco de ventaja sobre Boca y Vélez Sarsfield.

La cuarta jornada continuará este sábado con un cuatro partidos, entre los que se destaca Defensa y Justicia-San Lorenzo, mientras que el domingo están programados otros cuatro duelos con dos polos de atención: el clásico cordobés de Talleres-Belgrano y la presentación de Argentinos Juniors frente a Tigre.