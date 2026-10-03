Brasil golea a India en el último de sus amistosos

Dos tantos de Estêvão y Pedro en la primera mitad, y otros dos de Samuel Lino en la segunda, dieron la victoria por 4-0 contra la India a Brasil, que mostró un juego muy por debajo de lo esperado frente a un rival de menor categoría.

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El equipo de Carlo Ancelotti finalizó la ventana internacional con un empate y una victoria en dos partidos contra Australia, además del triunfo en su primer cotejo en la historia ante el combinado indio.

La abismal diferencia técnica y física entre las dos selecciones, que se enfrentaron por primera vez en la historia, apenas quedó reflejada en el dominio absoluto del partido que tuvo Brasil en el estadio Salt Lake.

Aunque se esperaba una goleada de escándalo a favor de la Canarinha, los jugadores de Ancelotti salieron con una marcha menos, dando la impresión de que no querían hacer pasar un mal rato a los anfitriones.

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Con un juego apático, lento y sin dinamismo, Brasil prácticamente no inquietó al portero Gurpreet Singh Sandhu durante la primera media hora.

Actuando por la izquierda, Vinícius Jr. volvió a tener una actuación muy apagada, similar a las que ha mostrado a lo largo de la temporada en el Real Madrid.

Fue el joven Estêvão desde la derecha quien tomó las riendas de Brasil para liquidar el duelo. En el minuto 28, recibió pegado a la banda derecha, avanzó hacia la entrada del área sin prácticamente oposición y soltó un fuerte disparo que abrió el marcador.

A medio gas, los pentacampeones mundiales pudieron ampliar la ventaja en el minuto 36, cuando Pedro mandó un cabezazo al palo.

En el 42, Estêvão asistió desde la derecha en profundidad al delantero del Flamengo, que definió ante Singh Sandhu para marcar el 2-0.

Ancelotti, cuestionado tras el fracaso en el Mundial 2026, hizo cinco cambios en el descanso, aunque la apatía del Scratch continuó igual.

Samuel Lino, que acababa de entrar, aprovechó un grave error en la salida del balón de la defensa india en el minuto 58 para poner el 3-0.

Desde entonces Brasil no volvió a disparar al arco rival hasta el descuento, cuando, en la última jugada, Lino mandó un disparo raso que supuso el 4-0 final tras un bonito lance individual.

Formaciones

India: Gurpreet Singh Sabnhu (Prabhsukhan Gill 46); Tekcham Abhishek Singh (Hmingthan Valpuia 59), Anwar Ali (Mehtab Singh 83), Bijoy V (Pramveer Ranbir 69), Akash Mishra (Jay Gupta 46); Ryan Williams (Farukh Choudhary 83); Sahal Abdul Samad (Edmund Lalrindika 59), Muhammed Ashique Kuruniyan (Sanan Mohammed K 46), Anirudh Thapa (Macarton Louis Nickson 83), Lalengmawia Apuia Ralte (Rahim Ali 83); Manvir Singh (Vikram Singh 83). D.T.: Khalid Jamil.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho (Vanderson 46), Marquinhos (Jair 60), Arthur Dias (Mauro Júnior 61), Douglas (Gabriel 46); Danilo (Bruno Guimaraes 46), Andrey Santos (Martinelli 61); Gabriel Bontempo (Douglas Luiz 46); Vinícius Júnior (Samuel Lino 46), Estêvão (Breno Bidon 67) y Pedro (Endrick 61). D.T.: Carlo Ancelotti.