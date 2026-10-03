Detención provisional para el Director de árbitros en Turquía

En respuesta al caso, la TFF comunicó por primera vez este sábado que iba a poner en marcha la reorganización de su Comité Central de Árbitro (MHK).

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Ferhat Gündogdu, actual presidente de dicha instancia, su vicepresidente y otras cinco personas comparecieron el viernes ante un juez, en el tribunal de Caglayan, en Estambul, para responder a las acusaciones de injerencia en procesos de gestión de árbitros. En especial se les acusa de “falsificación de documentos oficiales”, “abuso de confianza” y “adquisición ilegal de datos personales”.

El juez ordenó poner en detención a cinco de ellos y acordó una libertad condicional a otros dos, precisó Anadolu.

Se trata del último escándalo hasta la fecha en sacudir al fútbol turco, un año después de que la TFF suspendiera a 149 árbitros por hechos vinculados a apuestas ilegales.

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El ministro de Justicia declaró que los fiscales investigan “acusaciones de injerencia en el establecimiento de las clasificaciones de los árbitros, en las designaciones (1/8) para los partidos (3/8), en los procesos de puntuación y nombramiento, así como en los exámenes” sobre conocimiento de las reglas.

Durante los registros, la policía investigó en especial la sala de videoarbitraje (VAR) en la sede de la TFF en Estambul. Según observadores, la investigación estaría vinculada al escándalo de apuestas del año pasado y podría salpicar a la TFF.

Estas nuevas etapas judiciales “parecen la continuación de 2025 y es probable que siga”, declaró a la AFP el periodista deportivo Ayhan Sensoy.

Autor en 2024 de un libro sobre el tema, Sensoy duda que los actuales dirigentes del fútbol turco “tengan la mínima posibilidad de mantenerse en el cargo”.