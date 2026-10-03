Fiamma decide en Riazor y Madrid CFF y Athletic se anulan y no dan caza al Real Madrid

El Atlético necesitaba ganar en Riazor para no descolgarse de la zona alta de la tabla y parecía que no lo conseguiría cuando Esperanza Pizarro, de cabeza, igualó el encuentro en el minuto 71.

Sin embargo, en el 82, un rápido contraataque rojiblanco acabó con Fiamma Benítez batiendo a Inés Pereira tras recibir un gran pase entre líneas de Alexia Fernández, para dar tres puntos de oro al conjunto madrileño.

Y de goles estuvo también lleno el encuentro disputado en el Estadio Jesús Navas, donde el Sevilla y el Badalona Women empataron (3-3) en un partido vibrante, con alternativas, intensidad y continuos cambios en el marcador.

El conjunto visitante parecía tener el triunfo en la mano después de que Mirari Uria marcara en el minuto 94, un tanto que parecía compensar la derrota sufrida en la jornada anterior ante el Granada, encajada en la última jugada del partido.

Pero el Sevilla no se rindió y apenas dos minutos después encontró el premio con un gol de Blom que, tras ser revisado por el VAR, subió finalmente al marcador para establecer el definitivo 3-3 y dejar a ambos equipos en la zona media de la clasificación.

También en el tiempo añadido se resolvió el duelo entre el Espanyol y el Alavés Gloriosas, disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Un gol de Browne en el minuto 101, tras una asistencia de Domènech, rompió el empate y frustró la reacción del conjunto vitoriano en los últimos minutos.

El Espanyol sumó así su segunda victoria de la temporada y encadena ya cuatro jornadas sin perder. El Alavés, por su parte, acumula tres derrotas consecutivas.

En el último partido del sábado, el Madrid CFF y el Athletic Club desaprovecharon la oportunidad de superar al Real Madrid en la segunda posición de la tabla, a la espera del resultado del Clásico de este domingo.

Emilie Nautnes adelantó al conjunto madrileño al filo del descanso, pero el Athletic reaccionó tras el paso por los vestuarios y dio la vuelta al marcador con un doblete de Bibiane Solano (1-2, min. 62).

El Madrid CFF logró rescatar un punto en el minuto 73, cuando Sakina Diki recogió un envío de Hasnath Ubamba, se giró dentro del área y estableció el definitivo 2-2, un resultado que mantiene al conjunto madrileño en la tercera posición.