Messi celebra en las redes la primera victoria al frente del Eldense: "Aupa Deportivo"

"Aupa Deportivo", escribió Messi en Instagram sobre una fotografía en la que aparecía siguiendo el encuentro del equipo alicantino, que se impuso por 4-1 al Oviedo en el Nuevo Pepico Amat, pese a que el equipo asturiano se adelantó en el primer minuto del encuentro.

La del viernes fue la segunda victoria del Eldense, que antes se había impuesto en el campo del Real Sporting de Gijón, pero el primero desde la llegada a su banquillo de Javi Calleja como entrenador y de Messi como propietario.

Desde la cuenta en X del Eldense se reprodujo esa misma fotografía con el mensaje "Una victoria importante conseguida entre todos".

Este jueves 1 de octubre, el Eldense publicó un comunicado en el que anunció que iniciaba una nueva etapa con Messi como propietario, aunque admitía que "la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior del Deporte".

Conocido entre sus seguidores como el "Deportivo" el Club Deportivo Eldense se fundó en 1921 y vive su octava campaña en la segunda categoría del fútbol español, su 'techo' hasta ahora en estos 105 años.