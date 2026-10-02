Policiales
02 de octubre de 2026 a la - 22:01

Allanan vivienda utilizada por sospechosos del crimen de Eusebio Ayala

Hombre en camisa blanca toma notas, mientras mujer rubia escucha en patio despejado con cielo azul.
Agentes policiales allanaron una vivienda ubicada en la ciudad de Altos, en el marco de la investigación por el crimen en Eusebio Ayala.

Agentes policiales allanaron una vivienda ubicada en la ciudad de Altos, a unos 1.000 metros del centro, que era utilizada por Junior Ramón Delvalle Almeida y Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, ambos investigados por el crimen ocurrido en Eusebio Ayala, donde Rebeca Martínez fue asesinada y Carolina Aguilar resultó gravemente herida.

Por ABC Color
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El jefe de Homicidios, David Delgado, confirmó que los investigadores establecieron que la vivienda era utilizada por ambos hombres. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontraron a ninguna persona.

Durante el procedimiento fueron halladas chapas presuntamente falsas, que quedaron a disposición de los investigadores para su análisis.

Sobre una mesa, matrículas HBJ 657 y documentos en un entorno interior iluminado y ordenado.
Agentes policiales encontraron chapas presuntamente falsas en la vivienda durante un allanamiento.

Identifican a un tercer sospechoso

Delgado también confirmó que los agentes lograron identificar a un tercer involucrado en el caso, aunque señaló que por el momento mantendrán su identidad en reserva para no entorpecer la investigación.

El allanamiento forma parte de las diligencias para esclarecer el crimen y determinar la participación de todos los involucrados.