Allanan vivienda utilizada por sospechosos del crimen de Eusebio Ayala

El jefe de Homicidios, David Delgado, confirmó que los investigadores establecieron que la vivienda era utilizada por ambos hombres. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontraron a ninguna persona.
Durante el procedimiento fueron halladas chapas presuntamente falsas, que quedaron a disposición de los investigadores para su análisis.
Identifican a un tercer sospechoso
Delgado también confirmó que los agentes lograron identificar a un tercer involucrado en el caso, aunque señaló que por el momento mantendrán su identidad en reserva para no entorpecer la investigación.
El allanamiento forma parte de las diligencias para esclarecer el crimen y determinar la participación de todos los involucrados.