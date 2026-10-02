Allanan vivienda utilizada por sospechosos del crimen de Eusebio Ayala

Agentes policiales allanaron una vivienda ubicada en la ciudad de Altos, a unos 1.000 metros del centro, que era utilizada por Junior Ramón Delvalle Almeida y Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, ambos investigados por el crimen ocurrido en Eusebio Ayala, donde Rebeca Martínez fue asesinada y Carolina Aguilar resultó gravemente herida.

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