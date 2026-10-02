Asalto en Asunción: tres aprehendidos con celulares y G. 10 millones tras persecución

Tres hombres fueron aprehendidos este viernes tras un supuesto asalto a mano armada en Asunción. La Policía recuperó el teléfono celular de la víctima e incautó otros cinco aparatos, G. 10 millones en efectivo y herramientas que presuntamente se utilizarían para manipular dispositivos móviles.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:00, luego de una persecución policial de aproximadamente 15 minutos que culminó sobre la avenida Ñu Guasu, en las inmediaciones del viaducto Semidei, cerca de Madame Lynch. Uno de los sospechosos contaba con orden de captura, según el informe de la Comisaría 19ª de Asunción.

La víctima, identificada como Geraldine Elizabeth Garlisi Torales, de 27 años, denunció que fue interceptada por dos hombres que la intimidaron con un arma de fuego y le robaron el celular.

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Golpearon a la víctima con un arma de fuego

Según el informe policial, la mujer pidió auxilio en la vía pública, en inmediaciones de las avenidas España y Sacramento. Manifestó que los asaltantes la agredieron físicamente con un arma de fuego a la altura de la cabeza antes de apoderarse de su teléfono.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un vehículo negro. La víctima alertó a los agentes que se encontraban cerca, quienes iniciaron la búsqueda y visualizaron el automóvil sobre la avenida Sacramento.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 19ª, con apoyo de agentes de las comisarías 10ª y 12ª y otras dependencias. La persecución se extendió por unos 15 minutos, hasta que los ocupantes del vehículo fueron interceptados sobre la avenida Ñu Guasu, en la zona del viaducto Semidei.

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Incautan celulares, herramientas y G. 10 millones

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el celular denunciado como robado e incautaron otros cinco teléfonos, cuya procedencia debe ser investigada. También encontraron G. 10 millones en efectivo.

Entre las evidencias figuran herramientas que, según explicó el comisario José Santacruz, jefe de Prevención de Asunción, podrían utilizarse para extraer las pantallas o displays de los celulares. Además, se incautó papel aluminio, que presuntamente sería empleado para envolver los aparatos e intentar bloquear señales de rastreo, como el GPS.

Los investigadores buscan determinar si los dispositivos pertenecen a los aprehendidos o si corresponden a otras víctimas. La cantidad de teléfonos y las herramientas encontradas abren la hipótesis de una posible conexión con otros hechos de robo, aunque esa vinculación aún debe ser confirmada.

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Uno de los aprehendidos tenía orden de captura

Los tres hombres fueron identificados como Francisco Rafael Barreto Caballero, de 26 años; Darío Soto Mayor, de 24; y Alan Iván Candia González. El informe policial señala que Barreto Caballero no registra antecedentes, mientras que Soto Mayor cuenta con antecedentes, prohibición de salir del país y registros de órdenes de captura y declaraciones de rebeldía correspondientes a 2026.

El comisario Santacruz también indicó que uno de los aprehendidos tenía una orden de captura por estafa y antecedentes por otros hechos punibles. Los sospechosos se abstuvieron de brindar información a los intervinientes y quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Policía indicó, además, que el vehículo utilizado para la huida no registraba orden de captura ni denuncia por robo, de acuerdo con las verificaciones realizadas durante el procedimiento.

Investigan supuesto disparo contra policías

Santacruz señaló que, según las manifestaciones de los intervinientes, los sospechosos habrían efectuado un disparo de arma de fuego contra el personal policial durante el procedimiento. Sin embargo, no se encontró un arma entre las evidencias incautadas.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal técnico de Criminalística para realizar las pruebas correspondientes y verificar lo ocurrido. El jefe policial indicó que no hubo personas heridas durante la persecución.

La investigación deberá precisar la participación de cada uno de los aprehendidos en el asalto, el origen del dinero y de los celulares incautados, así como la eventual relación de los sospechosos con otros hechos delictivos.