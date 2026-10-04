3-0. Estados Unidos golea a México, que jugó uno de sus peores partidos en mucho tiempo

En el State Farm Stadium, Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman convirtieron por el cuadro del seleccionador Mauricio Pochettino, que llegó a tres victorias en tres apariciones después de la Copa Mundial.

México comenzó mejor; tuvo la posesión de la pelota y en el minuto 4 estuvo cerca de tomar ventaja, pero Santiago Giménez se fue en blanco en su intento de remate.

Estados Unidos se plantó bien; detuvo los avances de los rivales y en el 28 tomó ventaja, cuando Hall se hizo de un balón rebotado por el guardameta Raúl Rangel y lo metió en la red, el 1-0.

Giménez volvió a tener en sus botines la posibilidad de anotar, en el 44, pero disparó por fuera.

Los estadounidenses comenzaron mejor en la segunda mitad, México ajustó y, después de 10 minutos, emparejó el partido.

En el 58, Roberto Alvarado creó peligro con un disparo despejado por el guardameta Diego Kochen.

El portero Rangel confirmó en el 63 estar en una de las peores noches de su carrera. Cuando México había mejorado, el guardameta le regaló un balón a Sullivan, quien con el campo libre tocó a puerta de zurda, el 2-0.

Tres minutos más tarde, Mateo Chávez fue expulsado por juego violento y México se quedó con un hombre menos en la cancha, lo cual aprovecharon los estadounidenses para buscar más goles.

En el 85, Diego Campillo fue superado por Tillman, quien puso el 3-0 en el tercer error de la zaga de México, que mostró uno de sus rendimientos más pobres en mucho tiempo.

El próximo martes, México enfrentará a Chile en Los Ángeles, y Estados Unidos a Canadá, en Minnesota.

3. Estados Unidos: Diego Kochen; Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Gio Reina (Broolyn Raines m.82), Tyler Adams, Sebastian Berhalter (Peyton Miller m.82), Cavan Sullivan (Yunus Musah m.65); Malik Tillman, Julian Hall (Justin Ellis m.65).

0. México: Raúl Rangel; Johan Vásquez, Diego Campillo, Jesús Gallardo (Mateo Chávez m.46), Israel Reyes; Luis Romo (Luis Chávez m.46), Erik Lira (Obed Vargas m.82), Santiago Sandoval (Álvaro Fidalgo m.66), Orbelín Pineda (Isaías Violante (m.66), Roberto Alvarado (Everardo López m.82); Santiago Giménez (Armando González m.73).

Goles: 1-0, m.28: Julian Hall; 2-0, m.63: Cavan Sullivan; 3-0, m.85: Malik Tillman.

Árbitro: Selvin Brown, de Honduras. Amonestó a Tyler Adams, Sebastian Berhalter; y Luis Romo. Expulsó a Mateo Chávez.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones de Estados Unidos y México, celebrado en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona.