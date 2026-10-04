Argentina golea a Burkina Faso en la antesala del adiós de Messi

Lautaro Martínez (minuto 4), Moumouni Diallo (8, en contra), Gianluca Prestianni (12), Nicolás Paz (34), Julián Álvarez (36), Franco Mastantuono (56’) y Giuliano Simeone (92’) anotaron los goles para Argentina, finalista del Mundial 2026.

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En un encuentro que por momentos se pareció más a una práctica abierta que a un amistoso internacional de máxima categoría, Argentina encarriló la victoria sobre la débil Burkina Faso antes del primer cuarto de hora.

Más allá del amplio resultado, la noche le permitió a Lionel Scaloni observar a varios futbolistas jóvenes y profundizar el recambio que impulsa en la selección campeona del mundo en Qatar 2022. El próximo desafío de la selección será aún más especial.

Frente a Benín, el martes en el Monumental (a las 20:00), Lionel Messi, de 39 años, disputará su último partido con la selección argentina, poniendo fin a una trayectoria de 21 años vestido de albiceleste.

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Un disfrute para Prestianni

Muy pronto quedaron al descubierto las diferencias entre una Argentina lanzada a toda velocidad y un Burkina Faso voluntarioso, integrado en buena medida por futbolistas Sub 23.

La superioridad de la Albiceleste resultó evidente desde el inicio ante un rival varios peldaños por debajo en jerarquía.

Scaloni pudo observar a 22 futbolistas, incluidos los debutantes Santiago Castro, Tomás Palacios y Matías Soulé.

Argentina monopolizó además la posesión con un 78% del balón y remató 23 veces al arco, frente a apenas tres intentos de Burkina Faso, en un encuentro sin equivalencias. En busca de nuevas figuras, Argentina encontró algunos pasajes interesantes de Nico Paz, el vértigo de Gianluca Prestianni y la capacidad polifuncional del “Colo” Valentín Barco para actuar como un doble 5 o por el carril izquierdo.

“Estoy muy feliz. Todavía no caigo de que hice mi primer gol en la selección. Estoy disfrutando este momento que estoy viviendo”, destacó Prestianni, el extremo del Benfica.

Otro debutante en la red, Franco Mastantuono, dijo estar “contento por ponerme la camiseta de la selección” .

“Feliz porque también me tocó hacer un gol” , sostuvo el volante de la Fiorentina.

En cuanto a los más experimentados, Lautaro Martínez aumentó su cuota como goleador al empujar de rebote tras el penal que le atajó el arquero Razak Guira, y de este modo el capitán del Inter de Milán quedó como tercer artillero histórico de Argentina con 42 goles, a la par de Sergio Agüero, solo superado por Lionel Messi (125) y Gabriel Batistuta (54).

El Monumental semivacío

El encuentro se disputó en un Monumental con varios sectores semivacíos debido a la sanción impuesta por la FIFA a Argentina por los cánticos discriminatorios registrados durante el Mundial, una medida que obligó a la Albiceleste a disputar dos partidos con el aforo reducido al 50%. Burkina Faso había llegado a Buenos Aires apenas cinco horas antes del comienzo del encuentro, después de un largo y accidentado viaje que incluso puso en duda la realización del amistoso.

Los Étalons partieron en la madrugada del sábado desde Marruecos en un vuelo especial rumbo a Argentina, pero tuvieron que desplazarse sin “varios jugadores importantes” y con refuerzos de la selección Sub 23, afirmó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF).