Juan Cruz se une al grupo para el enfrentamiento contra el Espanyol

Los jugadores que no estuvieron en el primer día de trabajo de la semana fueron el centrocampista sueco Jens Cajuste, el defensa Diego Murillo y los delantero Aaron Ochoa y Julen Lobete, lesionados, además del lateral derecho Rafael Garrido Rafita y el punta Carlos Ruiz Chupete, concentrados con la selección sub 21.

La sesión del equipo malaguista empezó con una charla técnica del técnico Juan Francisco Funes para realizar posteriormente activación física con y sin balón, trabajo en espacios reducidos y labor táctica.

El equipo blanquiazul tendrá por delante tres sesiones más de entrenamiento antes del encuentro contra el equipo españolista y, a partir del jueves, con un solo día de trabajo, se incorporarán los internacionales Rafita y Chupete, ya que juegan el este martes contra Rumanía en Ibiza.