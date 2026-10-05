La vuelta de Forlán a India marca el último amistoso de Uruguay

Este martes, el estadio Vybk de Calcuta será testigo de un encuentro que tendrá al exdelantero de Villarreal y Atlético de Madrid actuando como director técnico en un país en el que mostró algunos de sus últimos lujos con el balón en los pies.

Poco antes de retirarse, el también exjugador de equipos como Manchester United, Independiente, Inter de Milán o Peñarol defendió en el año 2017 a Mumbai City.

Ya como seleccionador interino de la selección uruguaya, Forlán afrontará un duelo que la Celeste disputará con varias bajas y algunas caras nuevas que van dando sus primeros pasos en el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

De los 26 convocados por 'Cachavacha' para los amistosos, cuatro serán bajas por lesión: los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera, el centrocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Martín Satriano.

Mientras tanto, Brian Rodríguez se perderá el partido debido a que su pasaporte no contaba con hojas disponibles para colocar los sellos migratorios necesarios para ingresar a India.

De acuerdo con esto, el equipo tendrá cambios en todas las líneas y jugadores como Rodrigo Zalazar se preparan para sumar minutos desde el comienzo. También el portero Thiago Cardozo.

De esta forma, Cardozo; Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Rodrigo Aguirre y Fedrico Viñas podría ser el once uruguayo para buscar su segundo victoria en tres amistosos.

En el comienzo de su gira amistosa por Asia, la Celeste cayó por 3-1 ante Japón en un juego que se decidió por dos tantos pasados los 90 minutos y luego goleó por 1-4 a Corea del Sur.

Del otro lado, India saltará al campo de juego para disputar su segundo amistoso tras ser goleado 0-4 por Brasil y seguramente con un equipo similar al que se midió con los dirigidos por Carlo Ancelotti, en el que ninguno de los titulares completó los 90 minutos.

El duelo de este martes será el segundo que Uruguay e India disputarán en su historia. El primero y único se jugó el 25 de febrero de 1982 y acabó con triunfo de la Celeste por 1-3 con dos anotaciones de Jorge 'Polilla' Da Silva y una de Mario Saralegui.

India: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese, Akash Mishra; Lalengmawia Ralte, Anirudh Thapa, Ryan Williams, Sahal Abdul Samad, Ashique Kuruniyan y Manvir Singh.

Uruguay: Thiago Cardozo; Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Rodrigo Aguirre y Fedrico Viñas.