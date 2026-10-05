Martín Satriano sufre una inflamación en su rodilla y deja la selección de Uruguay

Así lo confirmó este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que indicó que esta decisión fue tomada en coordinación con el club que defiende el atacante.

De esta forma, Uruguay afrontará ante India el tercer encuentro de fecha FIFA sin Satriano, Mathías Olivera, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

En el caso de este último, se perderá el partido debido a que su pasaporte no contaba con hojas disponibles para colocar los sellos migratorios necesarios para ingresar el país.

Si bien las correspondientes Embajadas de Uruguay pudieron resolver esta situación tanto en Japón como en Corea del Sur, "los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación", explicó días atrás la AUF.

En tanto, De Arrascaeta fue reemplazado en el amistoso ante Corea del Sur tras sufrir un fuerte traumatismo en un brazo luego de una caída y los estudios posteriores confirmaron una lesión ósea en la muñeca izquierda.

Este jueves, el centrocampista ofensivo fue operado con éxito de la fractura en la muñeca, según confirmó el brasileño Flamengo, y su recuperación llevará entre seis y ocho semanas.

Por su parte, Cáceres sufrió una molestia en el pubis que le impidió entrenarse con normalidad y fue liberado para retornar a España y reintegrarse a los trabajos del Celta.

Finalmente, Olivera sufrió una lesión muscular en la zona inguinal y dejó la Celeste para reincorporarse a los trabajos del Nápoles.

India y Uruguay se miden este martes en el estadio Vybk de Calcuta, en el que será segundo encuentro entre ambas selecciones, tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 1-3.

En sus dos primeros amistosos de fecha FIFA, el conjunto sudamericano cayó por 3-1 ante Japón y goleó por 1-4 a Corea del Sur. India, por su parte, perdió por 0-4 ante Brasil.