Video: Ronaldo Martínez cumple la “ley del ex” por duplicado, pero Vélez deja escapar el triunfo

Martínez apareció apenas a los 5 minutos para abrir el marcador. Tras una asistencia de Juan Cruz Policella, el atacante paraguayo llegó para empujar el balón y poner rápidamente en ventaja al conjunto de Liniers.

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El delantero no festejó el tanto de manera efusiva, en señal de respeto hacia Platense, club en el que tuvo un destacado ciclo antes de su llegada a Vélez. Y la historia se repetiría en el segundo tiempo.

A los 54 minutos, Martínez volvió a aparecer dentro del área y definió cruzado ante la marca de Víctor Cuesta para establecer el 2-1. Otra vez eligió no celebrar de manera desmedida frente a su antiguo público.

El doblete confirma el extraordinario presente que atraviesa el atacante paraguayo. Martínez lleva seis goles en apenas cuatro partidos con Vélez, una racha que comenzó con su conquista frente a Estudiantes de La Plata, continuó ante Newell’s y tuvo otro capítulo destacado con un doblete frente a Tigre.

Pero mientras el paraguayo atraviesa una verdadera explosión goleadora, Vélez no pudo sostener la ventaja. Bautista Merlini, apenas dos minutos después del primer gol de Martínez, había establecido el empate transitorio para Platense, mientras que Franco Zapiola, a los 88 minutos, apareció sobre el cierre para decretar el definitivo 2-2.

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Así, el doblete de Martínez terminó teniendo sabor a poco. El paraguayo volvió a demostrar que atraviesa un momento extraordinario frente al arco y castigó dos veces a su antiguo club, pero Vélez dejó escapar en los minutos finales una victoria que parecía tener encaminada.

Seis goles en cuatro partidos y dos tantos ante su exclub: Ronaldo Martínez está viviendo una racha imparable. A Vélez, sin embargo, todavía le falta

convertir esa contundencia individual en triunfos.

Doblete de Ronaldo Martínez S

¿A LO OZIL? ¿A LO MERENTIEL? Atención a como le pegó a la pelota Ronaldo Martínez, para que la número 5 se eleve por encima de Cuesta y Cozzani para decretar su doblete en el 2-2 entre Vélez y Platense: ¡TOP! pic.twitter.com/FLA2Znl583 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026