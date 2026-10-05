Paraguay aplastó al New York Red Bull en el cierre de su gira por Estados Unidos

Un arranque frenético y reacción inmediata

El duelo comenzó con sorpresa cuando el conjunto estadounidense se puso en ventaja apenas a los 4 minutos de juego. Sin embargo, la respuesta guaraní no se hizo esperar: Robert Morales puso el empate parcial a los 8′, y Gustavo Caballero dio vuelta las acciones a los 25′ para encarrilar el trámite.

A partir de ahí, el partido se transformó en un monólogo albirrojo que se trasladó en el marcador . Con una gran dinámica en ofensiva, la diferencia en el marcador se estiró gracias a las anotaciones de Enso González, Ramón Sosa, Alexis Cañete, Alex Arce, el propio Gustavo Caballero y Alexandro Maidana, sellando una contundente goleada de 8-1.

Prueba de variantes y regreso a los clubes

El entrenador Gustavo Alfaro aprovechó el ensayo para mover piezas y evaluar alternativas en cancha. El once inicial formó con: Santiago Rojas; Alan Benítez, Clever Ferreira Ñamandú, José Canale y Alexandro Maidana; Gustavo Caballero, Mathias Villasanti, Matías Galarza y Ramón Sosa; Mauricio Magalhães y Robert Morales. Desde el banco también sumaron minutos Enso González, Alex Arce, Hugo Quintana y Alexis Cañete, completando una amplia rotación.

Con este entrenamiento formal, la Albirroja da por finalizada su estadía en los Estados Unidos —que incluyó entrenamientos en Washington D. C., Alexandria y Nueva Jersey, además de los amistosos ante Bolivia y Colombia—. Tras el almuerzo, los futbolistas quedaron liberados para retornar y ponerse a disposición de sus respectivos clubes.