1-0. Estados Unidos cierra la fecha FIFA con pleno de victorias

Tras arrollar 4-1 a Perú, 4-2 a Chile y 3-1 a México, Estados Unidos remató la fecha FIFA con triunfo por la mínima diferencia ante sus rivales norteamericanos de Canadá, con gol del delantero Justin Ellis, de tan solo 19 años.

El jugador del Orlando City vivió una fecha FIFA de ensueño, abierta con una diana a Perú y refrendada en el amistoso con Canadá al rematar en el segundo poste un centro de Alex Freeman tras una brillante jugada por la banda derecha.

Ese gol certificó la llegada de una nueva generación de talentos jóvenes para Estados Unidos, en los que Pochettino hizo debutar a hasta trece futbolistas en este parón de la temporada de clubes.

Siete de los doce goles anotados llevaron la firma de jugadores menores de 20 años.

"Todos demostraron su calidad, y la forma en la que se adaptaron al equipo fue fantástica", consideró Pochettino al acabar el partido.

Fue un partido intenso y Estados Unidos, que jugó con Brian Schwake en la portería, logró mantener en cero su portería.

"Lo más importante es que salimos con la sensación de que todo es posible. Como les dije a los jugadores antes de (enfrentar a) México, tenemos que mostrar amor por nuestra bandera", dijo Pochettino.

"Si seguimos así, si podemos mejorar, es un gran comienzo para poner las bases ya. A partir de ahora tenemos que creer. Nuestra responsabilidad ahora es guiarles", añadió.

El amistoso de St. Paul sirvió una vez más para dar minutos a un amplio abanico de futbolistas en ambas selecciones, que preparan su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Estados Unidos introdujo al descanso a Sergiño Dest, Johnathan Hall y Sebastian Berhalter, y más tarde a Tyler Adams, entre otros, mientras que Canadá dio entrada a Mathieu Choinière tras el intermedio y a Daniel Jebbison y Jacen Russell-Rowe en los minutos 65 y 66.

1. Estados Unidos: Schwake; Freeman, Campbell, Richards, Trusty; Reyna, Raines, Musah, Tillman; Albert, Ellis. También jugaron Berhalter, Dest, Hall, Adams, Campbell, Pierre, Robinson y Mehmeti.

0. Canadá: St. Clair; Sigur, De Fougerolles, Priso, Laryea; Millar, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi. También jugaron Choiniere, Jebbison, Russel Rowe y Promise David.

Árbitro: Steven Madriga (Costa Rica). Mostró cartulina amarilla a Reyna (m.40) y Tillmann (m.71), de Estados Unidos, y a Oluwaseyi (m.31) y Jonathan David (m.58).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Allianz Field de St. Paul (Minnesota, Estados Unidos) ante cerca de 17.000 espectadores.