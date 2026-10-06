1-1. Honduras empata con Jamaica y se queda en A

La selección de Honduras salió en el primer tiempo con un juego sin coordinación en sus líneas y muchas imprecisiones, ante un equipo de Jamaica mejor ordenado, de mucha marca y velocidad de sus hombres que corrían por los extremos y el centro.

A los hondureños, que ya sabían que no lograrían el pase a los cuartos de final porque Guatemala había vencido 1-0 a Surinam, les duraba poco la pelota en los pies y al contragolpe eran superados por los caribeños, que al minuto 26 se ponían a ganar con gol de Rudolph Speid, quien sin marca disparó potente desde fuera del área.

La pelota impactó en el interior del vertical izquierdo de la portería hondureña defendida por Edrick Menjívar antes de irse al fondo de las redes.

Jamaica llegó al partido con sed de venganza, tras perder la semana pasada en Kingston contra los hondureños que dirige el español José Francisco Molina, quien asumió el timonel de la ‘H’ en marzo pasado.

Los tres atacantes de Honduras, Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma no tuvieron muchas libertades y cuando lograban disparar la pelota se estrellaba en los defensas jamaicanos.

En contraste, Jamaica, que comenzó a ser alentada por los aficionados hondureños que asistieron al estadio, incursionaban con facilidad al área hondureña, pero sus atacantes no llegaban puntuales a rematar, desaprovechando varias ocasiones de anotar.

La selección caribeña creaba peligro con Kaheim Dixon, Javon East y Tyreece Campbell.

En el segundo tiempo, Honduras de nuevo se vio imprecisa en los primeros minutos, pero a los 51 empató el partido 1-1 con potente zapatazo de Luis Palma a media altura, al lado izquierdo del portero jamaicano, Andre Blake.

Jamaica comenzó a perder intensidad, pero sin renunciar al ataque ante una Honduras que apostó por un mejor resultado.

En el minuto 78 el portero de Jamaica le tapó un fuerte disparo a Edwin Rodríguiez, quien había entrado de cambio.

Los hondureños fueron de menos a más mostrando otra cara, pero siempre imprecisos en los últimos metros frente al arco rival y al final rescataron al menos el empate.

Honduras: Edrick Menjívar; Clever Portillo, Clinton Bennett (Joseph Rosales m.81), Luis Vega, Giancarlo Sacaza; Alejandro Reyes (Edwin Rodríguez m.61), Kervin Arriaga, Jonathan Rubio (Mike Arana m.72); Dereck Moncada, Keyrol Figueroa (Exon Arzú m.61) y Luis Palma.

Jamaica: Andre Blake; Richard King, Damion Lowe, Kyle Ming, Ronaldo Webster (Joel Grant m.88); Miguel Freckleton, Courtney Clarke, Karoy Anderson, Kaheim Dixon; Javon East y Tyreece Campbell.

Goles: 0-1, m.27: Tyreece Campbell. 1-1, m.51: Luis Palma.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz, de México. Mostró cartulina amarilla a Clever Portillo, de Honduras, y a Kaheim Dixon y Ronaldo Webster, de Jamaica.

Incidencias: Cuarto juego del grupo B de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.