Clubes argentinos saludan a Messi por su último partido en la selección nacional

Messi, de 39 años, ha decidido poner fin a su historia con la Albiceleste este miércoles su partido 208.

River Plate, cuyo estadio Monumental es escenario del partido de despedida, despidió a Messi con un vídeo que repasa "momentos inolvidables" del 10 con el equipo Albiceleste en esta cancha.

Además, en una reunión entre el capitán y el presidente del club Stefano Di Carlo, se le obsequió la credencial de socio honorífico de la institución de la banda roja.

El Newell's Old Boys de Rosario, la ciudad argentina en la que nació y donde aprendió a jugar al fútbol, despidió a su hijo pródigo con una publicación en X en la que se ve al jugador de espaldas ante una imagen de él mismo de pequeño con el uniforme del club.

"Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias", expresó la publicación, en referencia al predio 'Malvinas Argentinas' de Newell's en el que Messi jugó de pequeño en las divisiones menores.

Racing Club compartió este miércoles una imagen de Messi junto a Lautaro Martínez, surgido en ese club, junto a la leyenda: "El abrazo que te dio Lautaro es el que te estamos dando todos ahora. Muchas gracias, toda la vida, Leo".

Vélez Sarsfield publicó en X una foto de Messi festejando el triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 que ponía "Gracias para siempre".

Con el estadio Monumental de Buenos Aires a tope, este miércoles la selección argentina se enfrenta con Benín en lo que será el partido 208 en la carrera de Messi con los colores nacionales, el último de acuerdo a su decisión tras la final del Mundial 2026 en la que su equipo cayó 0-1 ante España.

El delantero marcó, hasta este partido, 125 goles, ofreció 66 asistencias: nadie marcó, asistió y jugó tantos encuentros en Argentina como él.

Logró cuatro títulos: la Copa del Mundo 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalísima 2022. Además, con la selección juvenil consiguió el Mundial sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con el equipo sub-23.