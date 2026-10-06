Dumfries, entre el desgaste y la confianza

El lateral neerlandés sólo se perdió diez minutos de los 360 posibles en esta ventana internacional. Xavi Hernández lo incluyó en sus cuatro alineaciones y únicamente lo retiró en el minuto 80 del primer encuentro contra Serbia. Completó los partidos frente a Alemania, Grecia y, de nuevo, Serbia. Una secuencia que confirma su importancia y obliga a medir sus fuerzas.

"Fue duro jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Imagínate que hasta yo lo diga", reconoció a NOS después del duelo ante Serbia. El lateral diestro también explicó que la adaptación al nuevo seleccionador exigió asimilar mucha información y que el cansancio favoreció la aparición de imprecisiones. Su balance tiene esas dos caras: continuidad en el campo y fatiga final.

Xavi le concedió, además, un lugar entre los referentes del vestuario. Antes del estreno frente a Alemania lo situó, junto a Nathan Aké y Cody Gakpo, entre las alternativas a Virgil van Dijk para ejercer la capitanía durante este parón. Su experiencia forma parte del respaldo recibido en una selección que comienza una etapa nueva.

También dejó acciones para sostener su candidatura. Ante Grecia, su presencia en el área se tradujo en dos goles anulados por fueras de juego milimétricos durante la reacción neerlandesa tras llegar al descanso con una desventaja de 2-0. El marcador terminó en empate, pero las dos incursiones mostraron su capacidad para aparecer en zonas de remate desde el lateral.

Contra Serbia, en Eindhoven, intervino en la jugada que resolvió el encuentro. Su centro desde la derecha encontró a Tijjani Reijnders, cuya acción acabó con el gol de Joshua Zirkzee para el 2-1 definitivo. Sin una asistencia en su casillero por esa jugada, Dumfries participó en la construcción del tanto que dio la victoria.

Ese recorrido prolonga una ventaja que ya existe en el Real Madrid. El neerlandés suma 505 minutos en siete encuentros oficiales, frente a los 292 repartidos entre cinco apariciones de Trent. En Liga, la diferencia es todavía más visible: cinco titularidades y 415 minutos para Dumfries; dos partidos de inicio y 213 minutos para el inglés.

Mourinho ha recurrido más al neerlandés, aunque ninguno ha marcado y sólo Trent registra una asistencia. Las cifras describen una preferencia en las alineaciones, pero mantienen abierta la competencia entre dos laterales con recursos diferentes. Dumfries aporta profundidad y llegada; el inglés ofrece soluciones con el pase y la posibilidad de incorporarse a la organización por dentro.

El técnico portugués dejó abierta la competencia desde el comienzo de la temporada. El 14 de septiembre, antes de visitar al Elche, citó expresamente a Trent y Dumfries al explicar su intención de mantener a todos involucrados: "El modo como estamos trabajando es intentar tener a toda la plantilla enchufada". Además, defendió que cada jugador se sienta útil y disponga de minutos, una idea que cobra importancia después de un parón con cargas tan diferentes.

Trent llega a la última cita de Inglaterra, este martes contra la República Checa, con 90 minutos en tres encuentros. No participó ante España ni en la goleada contra Croacia, pero aprovechó su titularidad en Praga: un centro preciso suyo permitió a Anthony Gordon abrir el marcador en el triunfo por 0-2.

El inglés conserva así un argumento propio para competir por el puesto, además de una carga de partidos mucho menor. Antes del cierre de esta ventana internacional acumula 382 minutos entre club y selección, frente a los 855 de Dumfries. Una diferencia de 473 minutos que puede reducirse con el último compromiso de Inglaterra.

El Villarreal abre el sábado una serie de cinco partidos hasta el Clásico del 25 de octubre, con la Roma, el Sevilla y el Leipzig entre ambos encuentros. Mourinho necesitará administrar sus opciones en la derecha. Dumfries vuelve respaldado por dos entrenadores y por su continuidad; Trent espera que sus recursos y el reparto de esfuerzos también le abran espacio.