El madridista Carlos Espí, el descarte en España para el partido ante Croacia

Espí fue convocado de urgencia por el técnico español para reemplazar a Ferran Torres, delantero del París Saint-Germain, después de haber conseguido cinco tantos en la victoria de la selección sub-21 ante San Marino en Serravalle (0-13).

El delantero que ha fichado este verano por el Real Madrid procedente del Levante ya se quedó fuera de los 23 inscritos para el pasado encuentro ante República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo y vuelve a ser el elegido para no vestirse en el feudo croata. En esta ocasión es el único descarte.

De la Fuente mantiene en la relación de delanteros a Roberto Fernández, atacante del Espanyol, que debutó como titular en dicho encuentro. Pasa a lucir el dorsal 8 tras vestir en el Tartiere el 17, en esta ocasión para el bético Fran García, mientras que el 5 de este es para Pau Cubarsí, quien retorna a la citación tras ser descartado para el partido ante los checos.

Relación de dorsales: David Raya (1), Dean Huijsen (2), Robin Le Normand (3), Iván Fresneda (4), Pau Cubarsí (5), Mikel Merino (6), Víctor Muñoz (7), Roberto Fernández (8), Fermín López (9), Dani Olmo (10), Yeremy Pino (11), Marc Pubill (12), Josep Martínez (13), Aymeric Laporte (14), Álex Baena (15), Rodri Hernández (16), Fran García (17), Martín Zubimendi (18), Lamine Yamal (19), Pedro González 'Pedri' (20), Mikel Oyarzabal (21), Marc Cucurella (22) y Unai Simón (23).