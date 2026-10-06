Federación Noruega denuncia gobernanza de Infantino ante la propia FIFA

Tal como había anunciado a comienzos de agosto, la Federación Noruega (NFF) acudió en primera instancia al Comité de Ética para pedirle que “examine la conducta de Gianni Infantino y otras personas identificadas en relación con posibles violaciones del código de ética de la FIFA”, según puede leerse en su comunicado.

Lea más: “Gracias Argentina”: el mensaje de Messi antes de su partido despedida de la selección

En su segunda denuncia, la NFF solicita a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que compruebe si “se han respetado la gobernanza, el control financiero, los controles internos y los procesos de toma de decisiones de la FIFA”.

A la cabeza de la oposición a Infantino, la Federación Noruega y su presidenta Lise Klaveness denuncian tres hechos distintos: la concesión del “Premio de la Paz” a Donald Trump el pasado diciembre, la anulación de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial, y el proyecto Fifa Forward Enterprise (FFE), cuyo objetivo principal era abrir la Copa del Mundo a inversores privados.

Este último fue abandonado tras múltiples críticas, especialmente por parte de la UEFA, el organismo del fútbol europeo. Según la NFF, existe “un elemento recurrente” entre estos tres casos: “El uso indebido de las atribuciones y la influencia de la FIFA”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Atrapado en una crisis de gobernanza y cuestionado por numerosos dirigentes, Gianni Infantino propuso hace dos semanas una consulta a las federaciones para reformar el funcionamiento de la FIFA, a la vez que aspira a su reelección el próximo marzo.

La ONG británica FairSquare ya había recurrido al Comité de Ética de la FIFA tras la concesión del “Premio de la Paz” a Donald Trump.