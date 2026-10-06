Lionel Messi sobre su retiro de la selección argentina: "Me voy en paz, dejé todo"

“Llegó el momento. Me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, dijo el capitán argentino en un video publicado en las redes oficiales de Adidas, que repasa distintos momentos de su trayectoria con la selección y tiene como música de fondo “Gracias a la vida”, de la argentina Mercedes Sosa.

El video termina con Messi acercándose a la camiseta argentina número 10, colgada de una percha, la acomoda y se aleja, en una imagen que simboliza el cierre de una etapa iniciada hace más de dos décadas.

El delantero rosarino disputará este martes su partido número 208 con la selección argentina, en un encuentro con las entradas agotadas que contará con múltiples homenajes, música en vivo y la presencia de varios de los jugadores que lo acompañaron durante sus 21 años con la Albiceleste.

Desde su debut en 2005, Messi ha marcado 125 goles y dado 66 asistencias. Es el jugador con más presencias, el máximo goleador y máximo asistidor histórico del seleccionado.

Disputó también seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esos torneos acumuló: 21 goles y 34 partidos, y fue el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, con 36 tantos.

En cuanto a títulos, su legado incluye la Copa del Mundo Sub-20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.