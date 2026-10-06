Sorloth ultima su recuperación en el Atlético; Grimaldo trabaja al margen sobre el césped

Sorloth, lesionado en el gemelo a mediados del pasado agosto, no ha jugado aún ninguno de los ocho encuentros oficiales del Atlético en esta campaña, pero tampoco pudo disputar ninguno de los duelos de la pretemporada.

Ante tal inactividad, después de casi dos meses de baja, habrá que ver si ya vuelve para el choque liguero de este sábado ante el Alavés o aún se espera más tiempo para su retorno.

Grimaldo también está en duda. La sobrecarga muscular padecida con la selección española abre una incógnita sobre su presencia en el once, incluso en la convocatoria, ante el Alavés. Dependerá de sus sensaciones y el riesgo que haya de lesión. Este martes ya se ejercitó suavemente sobre el césped, al margen de sus compañeros en un campo anexo.

Sí está listo ya para volver a la competición Pablo Barrios, que se perdió los últimos tres partidos por una lesión miofascial y que ya está recuperado de ella. La duda es si para formar de inicio en Mendizorroza el sábado. El martes siguiente espera el Manchester United en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Diego Simeone, entre tanto, aguarda el retorno de sus internacionales. De momento, sólo han vuelto Ademola Lookman y Morten Hjulmand, aparte de Grimaldo, entre los 17 futbolistas del Atlético que se han ido con sus selecciones en el actual parón de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Aún quedan por volver los españoles Robin Le Normand, Álex Baena y Marc Pubill; los sub-21 Rodrigo Mendoza y Salvador Esquivel; el esloveno Jan Oblak; los argentinos Giuliano Simeone, Juan Musso, Julián Alvarez y Cristian ‘Cuti’ Romero; el eslovaco David Hancko; el canadiense Jonathan David; el surcoreano Kang-in Lee y el mexicano Obed Vargas.