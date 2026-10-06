Vidal le dice "extraterrestre" y Medel habla de "privilegio", mensajes chilenos para Messi

"El mejor de la historia, extraterrestre", posteó Vidal quien tras tener al '10' de la albiceleste como rival de la selección chilena, también fueron compañeros cuando coincidieron, entre 2018 y 2020, en el Barcelona español donde lograron un estrecho vínculo.

El delantero del Inter Miami disputará este martes su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires con todas las entradas agotadas.

"Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre", escribió el 'King', que actualmente juega en el chileno Colo Colo, y que subió junto a una fotografía en la que se ve a sus hijos con la camiseta de Argentina posando con Messi.

Vidal ha mencionado, en otras oportunidades, que en su opinión Messi supera a otras figuras históricas en la discusión del mejor futbolista con frases como "es otro tipo de jugador".

El zaguero de La Roja Medel, por su parte, grabó un video para la despedida en el que dijo que "fue un privilegio haberte enfrentado a ti en muchas ocasiones".

En su mensaje, el ahora jugador del chileno Universidad Católica, comenzó diciendo: "Hola Lío, ¿cómo estás? Te habla Gary Medel. Te mando un abrazo muy grande desde Chile y nada, felicitarte por tu hermosa carrera y desearte todo lo mejor en tu despedida con la selección".

Luego, tras mencionar la fortuna de haber coincidido en el campo de juego se despidió: "(...) y nada, te deseo todo el éxito junto a tu familia, un besito y disfruta mucho, que estés bien".

Medel protagonizó algunos duelos muy intensos con Messi en la última década cuando se enfrentaron con sus respectivas selecciones, que incluye las dos finales continentales de 2015 y 2016, que Chile la ganó a Argentina y que en su momento produjo un anuncio de retiro de la albiceleste del astro argentino, que no se concretó.

El defensor y 'La Pulga' tuvieron un recordado cruce en la Copa América 2019, en el que ambos terminaron expulsados tras un tenso enfrentamiento en el partido por el tercer lugar, que Argentina terminó ganando por 2-1.

Messi se despedirá de su selección, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.