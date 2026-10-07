David Silva ficha por un club de Hong Kong tres años después de retirarse por una lesión

El histórico capitán del Manchester City, que se jubiló de la competición en 2023 en la Real Sociedad tras una lesión de rodilla, ha anunciado a sus 40 años que ficha por el Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin", asegura el jugador grancanario, en un vídeo publicado en su Instagram.

El club hongkonés confirma en la misma red social el fichaje de David Silva, que precisa que se ha producido después de que el jugador haya superado unas pruebas médicas.

"¡Locura absoluta!", remarca el Supreme Sha Tin, dirigiéndose a sus aficionados, a los que promete que pronto anunciará más detalles sobre la incorporación del jugador español.