Guardiola asistirá al Manchester City-PSG para apoyar al club

Según la prensa británica, Guardiola volverá por primera vez al Etihad tras acabar con diez años de reinado en Mánchester en los que, entre otros títulos, conquistó seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club.

Esta será la segunda muestra de apoyo pública del técnico de Sampedor al City después del comunicado que publicó un día después de conocerse el veredicto de la comisión independiente sobre las 115 irregularidades financieras.

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", aseguró Guardiola en un mensaje en divulgado en Twitter.

Los jugadores del City volverán este jueves a los entrenamientos después del parón por fútbol internacional y Enzo Maresca, el técnico de los 'Sky Blues' atenderá a los medios de comunicación el jueves, dos días antes de que se enfrenten al Liverpool en Anfield.