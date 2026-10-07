Los aficionados del Liverpool se preparan para recibir al City este domingo

El conjunto mancuniano, culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, jugará su primer partido tras conocerse el veredicto de la comisión independiente este domingo en Anfield en la Premier League.

Los grupos de aficionados del conjunto 'Red' están organizando un recibimiento en una de las calles contiguas a Anfield, por la que normalmente circulan los autobuses locales y visitantes, y en la que han pedido a los asistentes que traigan banderas, pancartas y bengalas para crear una "marea roja".

Se espera en Anfield un ambiente muy hostil contra el City, ya que los 'Reds' se sienten como uno de los grandes perjudicados por las irregularidades de este equipo halladas por la Premier League en Inglaterra.

Pese a que, durante el periodo del que se les ha declarado culpables, desde 2009 a 2018, el Liverpool no perdió ninguna liga contra ellos, sí entienden que los 1000 millones de euros adulterados durante esos nueve años tuvieron impacto en los años posteriores, en los que el Liverpool de Jürgen Klopp sumó varios subcampeonatos por detrás del equipo dirigido por Pep Guardiola.

El City ha apelado la decisión de la comisión independiente y en las próximas semanas se conocerá la resolución. En caso de que se confirme la culpabilidad, se espera que haya sanciones sobre la mesa para antes del final de temporada.