Sonia Bermúdez afirma que ni para España ni para Estados Unidos "existen los amistosos"

"Somos dos equipos para los que no existen los amistosos, los dos queremos competir siempre al 100 por 100", aseguró la preparadora en una charla en el Atlantic Council de Washington sobre el creciente impacto global del fútbol femenino, en la que también participó la segunda entrenadora de 'La Roja', Iraia Iturregi.

Las de Bermúdez se miden este sábado en el Audi Field de Washington a la selección estadounidense de Emma Hayes, un encuentro que se repetirá tres días más tarde en el Subaru Park de Chester (Pensilvania).

Ambos partidos frente al combinado número dos del ranking FIFA (que lidera España) se antojan como la prueba de mayor nivel para 'La Roja' de aquí al Mundial de Brasil del próximo año, una cita para la que ya está clasificada desde hace cuatro meses.

Con las entradas para ambos partidos prácticamente agotadas, Bermúdez destacó a su vez la buena acogida de público que tradicionalmente ha tenido el fútbol femenino en Estados Unidos, donde ella militó en el Western New York Flash durante media temporada en 2014.

"Yo también tuve la oportunidad de jugar en Estados Unidos y se llenaban siempre los estadios. Creo que la mentalidad que hay de ayudar al 'soccer' femenino es brutal y bueno, será un placer poder tener a toda la afición en contra", bromeó la exdelantera madrileña.

Entre tanto, Iturregi compartió su experiencia jugando en 2006 en Florida State University (FSU), donde vio de primera mano la importancia que se concedía al fútbol femenino, y recordó a su vez como, en su juventud, la selección femenina estadounidense era una de los pocas referentes para las futbolistas.

La ex del Athletic explicó que cuando era niña y vio la final del Mundial que Estados Unidos le ganó a China en Los Ángeles en 1999 le pidió a su madre que le comprara la camiseta de una jugadora que por entonces ya era un fenómeno en su país: Mia Hamm.

Bermúdez puso punto final al evento expresando su deseo de que estos dos encuentros, entre dos de las principales favoritas a levantar la Copa del Mundo en Brasil el próximo verano, deparen "un buen espectáculo" y que el público pueda disfrutar.