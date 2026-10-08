Ceferin optará por un cuarto y último mandato como presidente de la UEFA

El anuncio de Aleksander Ceferin se produjo este mismo miércoles durante una reunión con los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones nacionales de la UEFA celebrada en Berlín (Alemania).

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De esta forma, acepta la “petición unánime” de las asociaciones para continuar al frente de la UEFA, y optará a la reelección en el 51º Congreso Ordinario de la UEFA, que se celebrará en Astaná, Kazajistán, el próximo 22 de abril de 2027, en el que será su cuarto y último mandato en el organismo. El esloveno llegó a la presidencia como relevo del francés Michael Platini en 2016.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó por unanimidad en 2017 un límite máximo de tres mandatos de cuatro años para este cargo. “Quiero agradecer a las federaciones nacionales su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años, y los hemos superado como un solo equipo. Aún queda mucho trabajo por hacer, por lo que he aceptado su petición. Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido el fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación. También estoy profundamente agradecido a mi familia. Esta decisión les exige mucho, y no podría haberla tomado sin su comprensión y apoyo”, dijo el presidente.

Nuevas proposiciones de gobernanza de la FIFA

Por otro lado, la reunión también se centró en la futura gobernanza y el liderazgo de la FIFA.

“La FIFA también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia necesarias para liderar, la capacidad de inspirar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”, agregó el comunicado.

Por ello, se publicó un anexo con propuestas para la reforma de la UEFA basados en tres puntos. 1. Gobernanza institucional, basada en la separación de poderes, un Consejo de la FIFA reforzado, una oficina con mayores facultades, comités adecuados a su propósito, un presidente que lidere y no que gestione y un Secretario General responsable. 2. Toma de decisiones, supervisión y rendición de cuentas, a través de un mayor rigor ético, disciplinario, de auditoría y de cumplimiento normativo; una exigencia de unanimidad para los cambios en el Calendario de Partidos Internacionales; el derecho de la Asociación Miembro a presentar asuntos ante el Consejo de la FIFA; y un proceso claro para las decisiones importantes. 3. Recursos para el desarrollo y la FIFA, especialmente con mayor apoyo al desarrollo liderado por las Asociaciones Miembro, la Financiación FIFA Forward como derecho protegido para las Asociaciones Miembro, una política formal y transparente a nivel financiero, además de recursos íntegros para la propia FIFA, din intereses personales o electorales.

Con la intención de continuar con las conversaciones sobre la “reforma y el futuro liderazgo de la FIFA”, las 55 federaciones nacionales de la UEFA revelaron que se producirá una nueva reunión antes del 17 de noviembre de 2026.