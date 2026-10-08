Independiente del Valle va por otro paso firme hacia al título en Ecuador frente a Aucas

El cuadro del Valle saldrá con 74 puntos, mientras el Aucas está en el cuarto lugar, con 50 unidades y, si bien, tiene mínimas posibilidades para conquistar el título, uno de sus objetivos será cerrar el año entre los tres primeros del hexagonal final en busca de un cupo a Copa Libertadores de 2027.

Aunque el Independiente del Valle quedó recientemente eliminado en los cuartos de final de la actual Libertadores, es candidato firme para retener el título local que ganó el año pasado y también es semifinalista por la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

Por la segunda fecha del hexagonal final, el Macará tendrá una prueba compleja contra la Universidad Católica, en el enfrentamiento entre el segundo contra el tercero de la tabla de posiciones, con 54 y 51 puntos, respectivamente.

El Macará echará mano de sus goleadores, el uruguayo Franco Posse, autor de 12 tantos, y del argentino Agustín Campana, con 10 anotaciones, contra los atacantes panameños de la Católica, José Fajardo, con 11 goles, y Azarías Londoño, que tiene 4, mientras el uruguayo Mauricio Alonzo está con 9.

En el tercer partido del hexagonal se enfrenarán el quinto, Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 49 puntos, y Barcelona, último con 44 enteros.

La rivalidad entre ambos equipos se incrementará más para el próximo domingo, por la urgencia que tienen para aproximarse a la zona de clasificación a la Libertadores 2027, por lo que Barcelona recurrirá a su goleador argentino Darío Benedetto y Liga al brasileño Deyverson.

La segunda fecha de la liga profesional ecuatoriana enfrentará a Libertad-Leones del Norte y Guayaquil City-Emelec, por el cuadrangular que otorgará un billete al primero de la tabla de posiciones para la próxima Copa Sudamericana.

Mientras que por el hexagonal del descenso se disputarán tres cruciales partidos, pues los dos últimos equipos de la tabla de posiciones, perderán la categoría para la liga profesional ecuatoriana de 2027.

- Partidos por la segunda fecha del primer hexagonal final, del cuadrangular y por el hexagonal del descenso:

. Viernes 9: Libertad-Leones del Norte y Delfín-Mushuc Runa.

. Sábado 10: Independiente del Valle-Aucas; Guayaquil City-Emelec y Manta-Técnico Universitario.

. Domingo 11: Universidad Católica-Macará; Liga Deportiva Universitaria de Quito-Barcelona y Orense-Deportivo Cuenca.