El Getafe de Bordalás pone a prueba a un Barça de récord

Si el equipo de Hansi Flick suma los tres puntos frente al cuadro madrileño, alcanzará un pleno de victorias en las primeras ocho jornadas del campeonato doméstico, las mismas que el conjunto del argentino Gerardo 'Tata' Martino registró en la temporada 2013-14.

El precedente invita al optimismo azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas al Spotify Camp Nou, donde acumula 17 derrotas y cuatro empates.

Se prevé un duelo de contrastes entre la abundancia goleadora del Barça de Flick, que ha marcado 31 goles en 7 jornadas, y la optimización ofensiva del Getafe, undécimo clasificado con ocho puntos tras marcar únicamente 4 goles.

El técnico alemán recupera a Joan Garcia, que se perdió el partido contra el Sevilla por unas molestias en la rodilla, pero pierde a Raphinha, que en su reconversión a delantero centro se ha erigido en un goleador voraz.

El brasileño, máximo anotador de LaLiga con doce tantos, no se ha entrenado con sus compañeros esta semana debido al edema muscular en el muslo derecho que sufrió con su selección y se perderá, por lo menos, los próximos dos partidos.

Sin el nuevo '9' de la plantilla, el también brasileño Gabriel Jesus tendrá su primera titularidad con el Barça. El exjugador del Arsenal y del Manchester City ya ha demostrado su olfato goleador en los minutos que ha disputado como suplente, con dos tantos en 41 minutos como azulgrana.

Pese al contratiempo muscular de su capitán, el Barça ha salido bien parado del largo parón de selecciones, ya que la mayoría de sus internacionales se han reincorporado a los entrenamientos sin aparentes problemas físicos.

No obstante, Flick podría dar descanso a algunos de los jugadores que más minutos han acumulado con sus selecciones, como el centrocampista español Rodrigo Hernández, el lateral portugués Joao Cancelo o el delantero inglés Anthony Gordon.

Además, el calendario no dará tregua al conjunto azulgrana después del encuentro ante el Getafe, con tres desplazamientos consecutivos para medirse al Galatasaray, al Betis y al Paris Saint-Germain antes del clásico del próximo 25 de octubre.

El Getafe vuelve a LaLiga con fuerza después de un reposo ansiado de casi tres semanas. Los hombres de José Bordalás estaban agotados tras un inicio de curso intenso con una plantilla insuficiente, lesionados y ausencias que provocaron la acumulación de minutos.

El técnico azulón tuvo que gestionar el tiempo sin competición sin cinco futbolistas que fueron citados con sus selecciones y tuvieron menos descanso: Mario Martín, Martín Satriano, Nemanja Gudelj, Djené Dakonam y Saba Sazonov. Salvo Satriano, que tuvo que abandonar la concentración de Uruguay con una inflamación en una rodilla, todos volvieron en buen estado. Las pruebas médicas posteriores descartaron una lesión grave del atacante uruguayo y Bordalás confirmó este viernes que está en buen estado y con muchas opciones de estar a su disposición.

Satriano fue el único damnificado de los partidos internacionales y, de momento, parece que no se unirá a las bajas aseguradas de Juanmi Jiménez y Christantus Uche, mientras que el central Abdel Abqar apura su vuelta tras sufrir una lesión muscular para entrar en la lista final de Bordalás.

Bordalás tiene una dura tarea por delante para intentar acabar con una racha histórica: el Getafe jamás ha ganado en el Camp Nou en ninguno de sus 24 enfrentamientos entre Liga y Copa. Como máximo arrancó cuatro empates en las temporadas 2007/08, 2008/09, 2013/14 y 2017/18. El saldo es arrollador y los números no acompañan al conjunto azulón, que esta temporada apenas suma cuatro goles.

Sin embargo, su fortaleza defensiva será el principal argumento para intentar dar la sorpresa en el Camp Nou. Ha encajado siete, los mismos que el Barcelona, y desde atrás intentará proteger a David Soria para después sorprender al Barcelona con alguna oportunidad aislada con la que ya firmó una victoria la temporada pasada en el Bernabéu con un golazo de Satriano.

Sus principales armas serán Enes Ünal y el mismo Satriano o Iván Azón. Precisamente, el tercero fue el encargado de dar al Getafe sus tres últimos puntos con un tanto sobre la bocina ante el Málaga que colocó al equipo en una plácida undécima posición.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Adeyemi; y Gabriel Jesús.

Getafe: Soria; Andrés García, Djené, Gudelj, Zaid Romero, Mojica; Mario Martín, Mangala, Terrats; Satriano o Azón y Enes Ünal.

Árbitro: Pendiente de designación