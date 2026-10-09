Flamengo y Palmeiras se juegan el liderato del 'Brasileirão' en dos clásicos decisivos

El líder Flamengo, que empató el jueves ante el Santos 2-2 con la expulsión de Jorginho, recibirá el domingo a su máximo rival, Fluminense, en un clásico de Río de Janeiro, al que el equipo tricolor llega con buenas sensaciones tras vencer 4-0 al Coritiba.

Para el equipo dirigido por Leonardo Jardim es obligatorio ganar este clásico si quiere mantenerse a la cabeza del 'Brasileirão', ya que después del tropiezo ante Santos tiene un único punto de ventaja sobre su principal perseguidor, Palmeiras.

Por su parte, el club verdiblanco se medirá en el clásico paulista a Corinthians, situado a un punto de la zona de descenso y con una racha de cinco derrotas consecutivas.

No obstante, los hombres de Abel Ferreira no se pueden confiar si quieren volver a la primera plaza que perdieron en la jornada 26 y que defendían desde la octava.

Tras 29 fechas del campeonato nacional, Flamengo ostenta el primer puesto con 61 puntos, seguido de cerca por Palmeiras, aunque ambos tienen una holgada ventaja sobre sus dos principales perseguidores: Fluminense y Athletico Paranaense, con 51 y 50 puntos, respectivamente.

En la lucha por el título será clave la constancia del conjunto rojinegro como anfitrión en Maracaná, donde marcó 28 goles y solo recibió 10, además de mantener la portería a cero en la mitad de los encuentros.

Sin embargo, Flamengo tendrá que dar el do de pecho sin la presencia del centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, recién operado por una lesión en la muñeca, y el lateral brasileño Ayrton Lucas, con una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho.

Fluminense acudirá a la cita tras ganar tres de sus 14 desplazamientos, con 6 empates y 5 derrotas, y con las bajas médicas de Germán Cano, John Kennedy, Matheus Reis y Alisson.

Con lo que respecta al clásico paulista, Corinthians llega coqueteando con el descenso y con el auxiliar técnico Léo Porto al mando en sustitución del cesado Fernando Diniz, exseleccionador brasileño.

El 'Timão' está a la espera de anunciar un nuevo técnico. Uno de los principales candidatos es el argentino Ramón Díaz, que ya ocupó el banquillo del equipo en el pasado, según la prensa brasileña.

Palmeiras llega con tres empates y dos victorias en los últimos cinco partidos. Además, de sus ocho jugadores convocados para el parón internacional, solo dos fueron titulares en la victoria del jueves contra Bahía, por lo que se espera que estén en perfectas condiciones.

La fecha transcurre en un ambiente de tensión entre los clubes y el Gobierno brasileño, que tomó la decisión de prohibir las casas de apuestas en línea, lo que ha generado el enfado del fútbol brasileño.

En protesta, Fluminense se unirá a la iniciativa del Flamengo de vestir una camiseta con la leyenda "Prohibir no es proteger".

. Sábado 10: Vasco da Gama-Remo y São Paulo-Vitória.

. Domingo 11: Atlético Mineiro-Santos, Flamengo-Fluminense, Palmeitas-Corinthians, Grêmio-Internacional y Bahía-Mirassol.

. Lunes 14: Coritiba-Botafogo, Chapecoense-Paranaense y Bragantino-Cruzeiro.