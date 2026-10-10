Javier Aguirre, ante debut en Valencia: “No tengo ninguna duda de la calidad de mi equipo”

“El equipo tiene ganas de revancha, tiene ganas de sacar eso de dentro de ‘no es justo lo que nos ha pasado, derrotas por la mínima, empates con sabor a victoria…’. Eso fue lo que entendí desde el principio, tienen ganas de decirse a sí mismos que son mejores de lo que el marcador dicen. No tengo ninguna duda de su calidad”, aseguró este sábado en la sala de prensa de Paterna, en la víspera del duelo correspondiente a la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

“Espero que el equipo esté muy serio y trabaje mucho cuando no tenga la pelota, porque el Racing es un equipo que trata muy bien el balón, circula muy bien y tiene muy buenas transiciones. También quiero que sea un equipo atrevido con la pelota. Me gustaría que estuviera equilibrado, que buscara la victoria y que fuera ordenado”, expresó.

“Intentaremos potenciar a nuestros jugadores y encontrar ese equilibrio. Cuando no tengamos el balón, debemos ser solidarios, recuperar la pelota y ser humildes para correr detrás de ellos. Con el balón, tenemos la calidad necesaria para buscar el partido”, agregó Aguirre, que recordó que sus equipos se caracterizan “por correr y luchar mucho”, “no bajar la guardia” y “siempre dar la cara”.

El técnico valencianista también fue preguntado por el sistema de juego, al que quiso restar importancia. “Los sistemas de juego son actualmente tan dinámicos que en dos minutos se cambia de formación. Son números telefónicos. Probamos varios sistemas, en eso estamos”, expresó.

Mientras, sobre nombres propios como Ryunosuke Sato o Harvey Elliot, Aguirre valoró, por un lado, la iniciativa del japonés de volver antes de tiempo y, por otro lado, el compromiso del inglés en el apartado físico.

Sobre el nipón, dijo: “Me gustó mucho el gesto de Sato. Toda actitud del jugador, es bienvenida. Me ha gustado mucho su actitud, es un jugador eléctrico, lo que he visto de él me ha gustado, hablé con él, el chico está aprendiendo rápido español. Estoy contento con su actitud, ojalá en el campo encuentre un sitio donde pueda rendir mejor”.

Sobre el inglés, expresó: “Tengo la fortuna de que me comunico en su idioma y nos ayuda a los dos. Lo veo más fino, no tengo datos, pero está más fino. Está trabajando con nutricionista particular. Estoy encantado con su actitud, tiene mucha calidad, hay que tratar de sacar el mejor provecho posible. Puede jugar, está bien”.

En cuanto al apartado anímico, Aguirre afirmó que “el equipo está muy bien, muy fortalecido, con muchas ganas de volver al campo". "Las fechas FIFA te dan un respiro, pero se hace largo. Queremos meternos al terreno de juego, las sensaciones son buenas en lo físico, en lo anímico, hemos dado pinceladas con balón y sin balón. Tenemos un equipo de garantías”, comentó.

Además, contó que lo que más le alegra es que han ido “sanando” jugadores: “Muchos estaban en camilla, con pronóstico pesimista, y se han ido incorporando. Podré disponer de casi todos”, concluyó.