10 datos de la jornada 8

Líder, con un pleno de ocho victorias en ocho jornadas, el Barcelona desató su triunfo de este sábado con apenas 22 pases y un minuto y 17 segundos de juego, con el 1-0 que marcó Anthony Gordon para derribar al Getafe, al que finalmente goleó por 3-0. Tiene cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla.

El Atlético de Madrid, segundo en la clasificación, ha ganado sus cuatro últimos encuentros de LaLiga EA Sports: 0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 a Real Madrid y 1-2 este sábado al Alavés, con los goles de Alejandro Grimaldo y Cristian 'Cuti' Romero.

El inicio del Alavés, con cuatro jornadas invicto, incluidas tres victorias, ha decaído. La derrota contra el Atlético de Madrid fue la tercera en las últimas cuatro citas del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores, que encadena cuatro encuentros sin ganar.

Un gol de Yan Diomande fue suficiente para la victoria del Real Madrid, que se impuso por 1-0 al Villarreal y sostuvo su portería a cero después de cuatro jornadas con goles en contra en cada una de ellas, en un duelo que significó la tercera expulsión de Vinícius Junior con el Real Madrid. Las otras dos anteriores habían sido frente al Valencia.

La última derrota como local del Betis en LaLiga EA Sports corresponde a 2025, al 6 de diciembre de ese año, cuando el Barcelona doblegó por 3-5 al conjunto verdiblanco. No ha vuelto a perder en su estadio en esta competición, con cinco empates y diez victorias, las últimas siete de manera consecutiva y cuatro en la actual campaña. Este domingo goleó por 5-2 a Osasuna en La Cartuja.

El lanzamiento de aviones de papel y pequeñas pelotas de goma infantiles, como medida de protesta de sectores aficionados contra la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club, forzó este sábado la suspensión del Rayo-Athletic Club en el retorno de LaLiga al estadio de Vallecas, cuatro meses y 22 días después del último duelo del campeonato jugado ahí: el 17 de mayo pasado contra el Villarreal.

Empatado sin goles contra el Elche, el Celta no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros en LaLiga EA Sports, pero solo ganó uno de ellos porque cedió cuatro igualadas. Solo ha vencido uno de sus ocho primeros partidos en el campeonato.

La Real Sociedad ha reaccionado, rumbo a las posiciones europeas, con cuatro victorias en las últimas seis jornadas, tras imponerse por 3-2 al Deportivo de La Coruña. Su única derrota en todo ese tramo fue el 0-3 en casa contra el Atlético de Madrid.

El Racing de Santander no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de esta campaña de LaLiga EA Sports en su estadio de El Sardinero. Suma dos victorias y dos empates, el último de ellos este domingo ante el Valencia (2-2).

El empate de Adrián Niño en los instantes finales contra el Espanyol (1-1) salvó este viernes un punto para el Málaga, que es el único equipo de esta campaña en LaLiga EA Sports que aún no ha ganado ningún partido. Suma cuatro puntos de 24 posibles, con cuatro empates y cuatro derrotas. EFE