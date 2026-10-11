De Futre y Manolo a Lodi, el Atlético nunca ha perdido con el Manchester United

Mientras lo espera este martes en el estado Metropolitano en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, los precedentes rememoran los dos triunfos y los dos empates en sus cuatro duelos hasta ahora, ambos en eliminatorias a doble encuentro y en ambos casos con el conjunto rojiblanco con la clasificación ante los 'Diablos Rojos', con los que vuelve a medirse bajo otro formato.

Sin televisión en directo en los octavos de final de la Recopa de Europa de 1991-92, con el Atlético como vigente campeón de la Copa del Rey, el Vicente Calderón vibró con un partido que aún permanece muy vivo en la memoria colectiva de su afición, cuando goleó al Manchester United en la ida por 3-0, con Luis Aragonés al mando como entrenador y Futre y Manolo como goleadores.

Aquel Atlético de Abel Resino, Tomás Reñones, Patxi Ferreira, Roberto Solozábal, Juanito Rodríguez, Miquel Soler, Juan Vizcaíno, Bernd Schuster, Paulo Futre, Gabi Moya y Manolo Sánchez Delgado doblegó al United de Alex Fergusson, con jugadores como Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister, Denis Irvine, Paul Parker, Mike Phelan, Paul Ince, Bryan Robson, Neil Webb, Mark Hughes y Brian McClair.

El 1-0 fue de Paulo Futre, autor de 52 goles en 215 partidos a lo largo de dos etapas en el Atlético (de 1987 a 1993 y de 1997 a 1998). Marcó a la media hora de partido. También fue suyo el 2-0 ya en el tramo final del duelo, en el que Manolo, que logró 94 tantos en 272 encuentros de 1988 a 1995, agrandó la diferencia con el 3-0,

En la vuelta, dos semanas después en Old Trafford, el Atlético consiguió la clasificación con un empate a uno. El 1-0 de Mark Hughes fue respondido por el 1-1 de Bernd Schuster, el fantástico centrocampista alemán que pasó antes por el Barcelona y el Real Madrid antes del Atlético, con el que jugó 112 partidos entre 1990 y 1993, con 18 goles, uno de ellos en la final de la Copa del Rey de 1992 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

En aquella edición de la Recopa de Europa (la competición continental ya desaparecida en la que competían los campeones de la Copa de cada país), el Atlético avanzó hasta cuartos, la siguiente ronda, cuando fue eliminado por el Brujas.

La segunda eliminatoria del Atlético contra el Manchester United ya pertenece a la Liga de Campeones y a la era Diego Simeone.

También fue en octavos de final, pero entonces el conjunto madrileño sí tenía aspecto de favorito o, al menos, de estar a la misma altura que los Diablos Rojos, a los que eliminó por su triunfo en la vuelta en Old Trafford, tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano, con los goles de Joao Félix, hoy en el Al Nassr saudí y entonces en el Atlético, y Anthony Elanga, ahora en el Newcastle y entonces en el United.

En la vuelta, el 15 de marzo de 2022, el Atlético gano por 0-1 al United en el que aún jugaba Cristiano Ronaldo, en su segunda etapa. El gol del Atlético, que significó la clasificación, fue de Renan Lodi en el minuto 41, dentro de un once inicial del que solo persisten tres jugadores en la actualidad: el portero Jan Oblak, el centrocampista y capitán Koke Resurrección y el polivalente Marcos Llorente, ya entonces carrilero.

No siguen en el Atlético ni el citado Lodi, ni Reinildo Mandava, ni José María Giménez, ni Stefan Savic, ni Rodrigo de Paul, ni Héctor Herrera, ni Joao Félix ni Antoine Griezmann, titulares entonces en Old Trafford. Tampoco Felipe Monteiro, Geoffrey Kondogbia y Ángel Correa, que salieron después desde el banquillo.